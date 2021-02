Das kleine Polit-Gespräch aus Bosau : Die Grünen wollen eine Rückkehr zur konstruktiven Arbeit

Frank-Michael Sobieski, Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Bosauer Gemeindevertretung, lobt eine lebendige Gemeinde

von Michael Kuhr

19. Februar 2021, 17:08 Uhr

Bosau | Im Rückblick auf die Kommunalwahl 2018 und im Hinblick auf die 2023 in Schleswig-Holstein anstehende Kommunalwahl stellt der Ostholsteiner Anzeiger neun identische Fragen an die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden der Bosauer Gemeindevertretung, deren Antworten wir in lockerer Reihenfolge abdrucken. Heute stellt sich Frank-Michael Sobieski (kleines Foto), Vorsitzender der Bosauer Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, den Fragen.

Was läuft in Bosau gut?

Die Initiative für einen Dorfentwicklungsplan an dem sich alle Einwohner der Gemeinde Bosau beteiligen können ist ein Stück gelebte Demokratie und bindet die Bürger in kommunalpolitische Entscheidungen ein. Im letzten Jahr wurde ein neues Tourismuskonzept vorgelegt, durch die Umsetzung dieses Konzeptes können die Vorzüge der Gemeinde Bosau in einen zeitgemäßen Tourismus umgewandelt werden.



Was läuft in Bosau schlecht?

Die Gemeinde Bosau ist in den Fokus von Immobilienspekulanten und Investoren geraten. Kommunalpolitik und Verwaltung waren auf diese Entwicklung nicht vorbereitet. Um diese Entwicklung in geordnete Bahnen zu leiten müssen gefasste Beschlüsse schneller umgesetzt

werden.



Welche Projekte sollten zeitnah angeschoben werden?

Zukunftsweisende Projekte wie der geplante Waldkindergarten, das Gewerbegebiet in Hutzfeld und Bebauungspläne für die touristisch relevanten Gebiete. Dringend erforderlich ist ein Konzept für die Straßensanierung.



Es wird erwartet, dass die Steuereinnahmen sinken: Welche Projekte müssen dann in Bosau verschoben werden?

Der Haushalt der Gemeinde Bosau ist schon seit längerem spitz gerechnet, alle oben genannten Projekte sind für die Entwicklung der Gemeinde wichtig und dürfen nicht verschoben werden.

Welche Entwicklung hat Bosau in den vergangenen Monaten oder Jahren verschlafen?

Die Informationspolitik über die Entstehung von kommunalpolitischen Entscheidungen ist nicht mehr zeitgemäß. Die Bürger interessieren sich für die Gemeinde in der sie leben und müssen Entscheidungen und Beschlüsse nachvollziehen können.



Wie bewerten Sie das Klima in der Bosauer Kommunalpolitik?

Das Klima ist geprägt von gegenseitigem Misstrauen, die Rückkehr zu einer konstruktiven Arbeit im Sinne der Gemeinde wäre wünschenswert.



Begründen Sie bitte, warum Sie mit der Arbeit des Bürgermeisters zufrieden oder unzufrieden sind.

Der Bürgermeister ist seit langem in der Kommunalpolitik aktiv und kennt die Gemeinde sehr gut. Er bemüht sich um eine neutrale Leitung der Sitzungen der Gemeindevertretung. Wir wünschen uns hier eine noch konsequentere Umsetzung dieser Bemühungen.



Bewerten Sie bitte in Schulnoten: Wo befindet sich Bosau mit Stand heute?

Schulnote 3



Warum haben Sie für Bosau diese Note vergeben?

Bosau ist eine lebendige Gemeinde mit funktionierenden Vereinen, Kindergarten, Schule, Gewerbebetrieben und einer insgesamt hohen Lebensqualität. Damit dies auch in Zukunft so sein kann, ist allerdings einiges zu tun. Die Gemeindevertretung muss jetzt die Weichen stellen, um die Infrastruktur dafür zu erhalten oder neu aufzubauen. Die Entscheidungen dafür müssen zeitnah getroffen und umgesetzt werden.