Stefanie Meyer im kleinen Polit-Gespräch : Die Grünen wollen die naturnahe Lage der Stadt Plön noch mehr nutzen

Stefanie Meyer, Vorsitzende der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, möchte Strandweg und Badestelle attraktiver machen

von Michael Kuhr

08. Februar 2021, 13:21 Uhr

PlöN | Im Rückblick auf die Kommunalwahl 2018 und im Hinblick auf die 2023 in Schleswig-Holstein anstehende Kommunalwahl stellt der Ostholsteiner Anzeiger neun identische Fragen an die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden der Plöner Ratsversammlung, deren Antworten wir in lockerer Reihenfolge abdrucken. Heute stellt sich Stefanie Meyer, Vorsitzende der Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, den Fragen.

Was läuft in Plön gut?

Es gibt viele Projekte, Vorhaben und Ideen, um Plön aus dem Dornröschenschlaf zu holen und dabei den Klimaschutz zu fördern: Glasfaserausbau, Tourismusentwicklungskonzept, Radverkehrs konzept, Verkehrsberuhigung, Car-Sharing und Bike-Sharing, Stadtverdichtung, Quartiersprojekt, Neugestaltung des Bahnhofsviertels (IEK), Klärwerkmodernisierung, Klimacity. Wichtig war die Anstellung eines Klimamanagers, der die geplanten Projekte unter dem Aspekt Klima‐ und Umweltschutz begleitet.



Was läuft in Plön schlecht?

Es läuft in Plön nicht schlecht! Die Umsetzung der o.g. Projekte läuft oft sehr zögerlich, was teillweise mit den fehlenden personellen und finanziellen Ressourcen zusammenhängt, teilweise aber auch damit, dass die Stadt Plön die Zustimmung vom Kreis oder auch vom Land benötigt, dass Fördermittel beantragt und die Bewilligung der Mittel abgewartet werden muss. Gewisse „Hochglanzprojekte“ z.B. im Bereich Tourismus, müssen in Einklang gebracht werden mit dem naturnahen Charme von Plön. Naturschutz‐ und besonders Baumschutzbelange müssen beachtet und immer wieder kontrolliert werden.

Welche Projekte sollten zeitnah angeschoben werden?

Plön braucht einen zukunftsorientierten Tourismus, der auf aktuelle Entwicklungen eingeht und mit Natur und Klimaschutz in Einklang steht. Dafür muss man die einmalige naturnahe Lage Plöns an den Seen berücksichtigen und daraus Alleinstellungsmerkmale entwickeln. Zu dieser großen Leitidee gehören viele Einzelprojekte wie z.B. der Neubau eines Hotels, Attraktivierung

von Strandweg und Badestellen, die Zukunft der Plöner Seerundfahrt, ein Bootsverleih und der Ausbau des Radtourismus. Nicht zuletzt deshalb braucht es für die lärm- und städtebauliche Problematik der B 76 endlich eine Lösung, die sich nicht mehr am Leitbild der autogerechten Stadt des letzten Jahrhunderts orientiert. Der Wohnwert Plöns ließe sich durch den Neubau einer preisgünstigen Sporthalle, die für Plöner aller Altersgruppen ganztägig zur Verfügung steht, erheblich steigern. Das große Interesse am „Einheitsbuddeln“ könnte man für das gemeinsame Pflanzen eines Bürgerwaldes nutzen.

Es wird erwartet, dass die Steuereinnahmen sinken: Welche Projekte müssen dann in Plön verschoben werden?

Schnellschüsse sind selten hilfreich, notwendig ist eine sorgfälltige Abwägung von Chancen und Risiken. Gerade jetzt gibt es zahlreiche Fördermittel von Bund und Land, die es auch finanzschwachen Kommunen ermöglichen, mit sehr geringem Eigenanteil größere Investitionen zu tätigen. Diesen Weg müssen wir vorrangig gehen, um darüber mi elfristig die Steuereinnahmen zu steigern.



Welche Entwicklung hat Plön in den vergangenen Monaten oder Jahren verschlafen?

Eine attraktive touristische Entwicklung durch z.B. bessere Übernachtungsmöglichkeiten und innovative Unterhaltungsangebote, die aber nur unter dem Aspekt Natur- und Umweltschutz erstellt werden sollten.



Wie bewerten Sie das Klima in der Plöner Kommunalpolitik?

Fair und sachorientiert. Beschlüsse in den Ausschüssen und der Ratsversammlung werden in der Regel mit großer Mehrheit oder sogar eins timmig gefasst. In verschiedenen Projektgruppen gibt es eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit.



Begründen Sie bitte, warum Sie mit der Arbeit des Bürgermeisters zufrieden oder unzufrieden sind.

Zufrieden: er ist sehr aktiv und innovativ, in der Regel gut informiert, sehr gut und bürgernah erreichbar und bezieht klar Stellung. Außerdem ist er der kompetente Leiter einer kompetenten Stadtverwaltung. Aber wer schnell ist, kann manchmal auch ein wenig zu schnell sein und muss die Rücksprache mit den politischen Gremien dann nachholen.



Bewerten Sie bitte in Schulnoten: Wo befindet sich Plön mit Stand heute?

Befriedigend: Note 3 mit der Tendenz zu 3+



Warum haben Sie für Plön diese Note vergeben?

Es ist noch nicht sehr viel umgesetzt worden von den Vorhaben und Plänen, aber die Richtung stimmt und für die Zukunft bleibt Optimismus.