Kommentar von Michael Kuhr : Die Gemeinde Bosau sucht ihre Rolle im Amt Großer Plöner See

Es ist mit einer Amtsumlage von etwa 850.000 Euro ein hoher Preis zu zahlen.

von Michael Kuhr

22. Januar 2021, 11:49 Uhr

Es ist erkennbar: die jetzt ehrenamtlich verwaltete Gemeinde Bosau sucht nach ihrer neuen Rolle im Amt Großer Plöner See. Es sind die vielen unerledigten Aufgaben und damit verbundenen hohen Ausgaben im Amt, die auf der Strecke blieben und das Bosauer Gemeindesäckel erheblich belasten. Auf der anderen Seite ist es aber die Solidargemeinschaft im Amt, der die Gemeinde Bosau nun verpflichtet ist.

Von den 7991 Einwohnern des Amtes Großer Plöner See bringt allein die Gemeinde Bosau 3399 ein – rund 43 Prozent. Das ist Stand 2020. Doch im Amtsausschuss beträgt der Einfluss der Gemeinde Bosau mit vier von 13 Mitgliedern mit 31 Prozent nicht mal ein Drittel. Und mit einer Amtsumlage von rund 850.000 Euro ist die Gemeinde Bosau zum „Zahlmeister“ des Amtes mutiert. Übrigens: auf Platz zwei der Geldgeber des Amtes folgt die Gemeinde Grebin mit einem zu Bosau vergleichsweise geringen Anteil von 226.000 Euro am Gesamtbudget von knapp zwei Millionen Euro. Zum Vergleich: die Gemeinde Ascheberg mit über 3000 Einwohnern, die sich seit Jahresfrist von der Stadt Quickborn verwalten lässt, zahlt jährlich rund die Hälfte. Ja, das Amt ist eine teure Tasse Tee geworden. Aber es hat auch einiges zu bieten. Deshalb käme ein Vergleich mit der Stadt Quickborn auch einem Vergleich von Äpfeln mit Birnen gleich.

Dennoch: Die Amtsumlage ist für Bosau um knapp 150.000 Euro teurer geworden, weil viele dringende Ausgaben anstehen. Ausgaben, die die Gründer des Verwaltungskonstrukts Martin Leonhardt und Mario Schmidt damals offenbar nicht bedacht hatten. Die kleinen Gemeinden partizipieren von der Einlage der großen Gemeinde Bosau, die sich damals damit die für alle so wichtige Hauptamtlichkeit ihrer Gemeinde erhielt. Heute muss dafür und der eigenen Gemeindeverwaltung in Hutzfeld der hohe Preis gezahlt werden. Wie lange mag das noch bei der insgesamt niedrigen Einwohnerzahl des Amtes und den hohen Kosten gut gehen?