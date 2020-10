Es kann Geld gespart werden : Die Gemeinde Bösdorf hat ein echtes Lampen-Problem

Gemeindevertreter Hans Hornsmann nahm die Kosten für die Straßenbeleuchtung unter die Lupe und entdeckte Verbotenes.

von Michael Kuhr

23. Oktober 2020, 15:11 Uhr

Bösdorf | Das war eine echte Fleißarbeit von Hans Hornsmann aus Kleinmeinsdorf. Der Gemeindevertreter der Bürger für Bösdorf (BfB) hat sich mit dem Lampen-Problem der Gemeinde befasst. Eigentlich ging es um mögliche Einsparungen an der Straßenbeleuchtung. Heraus kam allerdings auch, dass der Gebrauch mancher Lampen in der Gemeinde schon seit drei Jahren von der EU verboten ist.

Der Reihe nach: nach dem Ascheberger Beispiel, das seine Straßenbeleuchtungen von den Stadtwerken Bremen betreiben lässt, hatte auch Bösdorf sein öffentliches Licht unter die Lupe nehmen wollen. Es hatte sich bereits die Firma „Deutsche Lichtmiete“ bei der Gemeinde Bösdorf beworben, die Straßenbeleuchtung zu betreiben.

Die sparsamen Gemeindevertreter griffen auf den pfiffigen Hans Hornsmann zurück, der das Ganze aus Sicht der Kosten genau unter die Lupe nahm. „Es gibt keine not, schlagartig etwas zu machen“, beruhigte er in seinen Ausführungen. Allerdings bei den Leuchtkörpern selbst gebe es aktuellen Handlungsbedarf, denn einige sogenannte Quecksilberdampflampen seien seit 2017 schon gar nicht mehr zugelassen. Betroffen seien 16 Leuchten mit 13 Lampen entlang der Ortslage Sandkaten im Zuge der B 76. Hans Hornsmann errechnete Kosten für die Erneuerung von rund 19.000 Euro aber auch jährliche Einsparungen durch die Umrüstung von 1300 Euro.

Aber es gibt in der Gemeinde Bösdorf noch ein weiteres Problem: der Sportplatz in Kleinmeinsdorf. Auch die dortigen Leuchten der Flutlichanlage seien gerade zu Beginn der Licht-Saison nicht nur reparaturanfällig, sie gehörten auch zu denen älteren Baujahrs. Hans Hornsmann errechnete rund 14.000 Euro für die Erneuerung des Flutlichts. Die Gemeinde sollte in Korrespondenz mit dem TSV Selent gehen. Dort habe es Zuschüsse von Bund und Land gegeben.

Es gibt aber noch ein weiteres „Sorgenkind“, wie es Hans Hornsmann formulierte: das seien die gemeindlichen Mess- und Übergabeschränke, die in Privathäusern in Niederkleveez und Bösdorf untergebracht seien. „Das ist vor etwa 40 Jahren so entstanden“, hatte Hornsmann recherchiert. Es sei heute aber überholt und die Gemeinde könne nicht verlangen, dass ihre Angelegenheiten in Privathäusern untergebracht seien. Kostenpunkt: 9000 Euro. Insgesamt, so rechnete der BfB-Mann vor, kommen so Ausgaben von 42.000 Euro auf die Gemeinde Bösdorf zu. Die anderen Orte in der Gemeinde Bösdorf seien schon mit Energiesparlampen ausgestattet.

Bürgermeister Engelbert Unterhalt (SPD) rechnete ein Angebot vor. Danach sollte die „Miete“ für 35 Leuchten im Ortsteil Kleinmeinsdorf monatlich 261,50 Euro netto kosten. Bei 180 Lampen in der Gemeinde kommen monatlich rund 1350 Euro an Ausgaben zusammen. Die Wartung der Lampen koste die Gemeinde monatlich rund 1000 Euro.

In der Diskussion wurde kritisiert, warum die Gemeinde Bösdorf für die Kosten der Beleuchtung der B76 aufkommen müsse. Ob das auch außerhalb geschlossener Ortschaften der Fall ist, wird Bürgermeister Unterhalt prüfen. Innerhalb der Ortschafte sei die Gemeinde finanziell gefordert.

So wurde einstimmig beschlossen, dass Gemeinde die Straßenbeleuchtung in der eigenen Hand behalten möchte. In einem weiteren Schritt sollen 42.000 Euro für die Erneuerung in den Haushalt eingestellt werden.

„Das verbotene Licht werden wir in kürzester Zeit tauschen - das ist das Erste, was wir machen werden“, versprach Bürgermeister Engelbert Unterhalt. Um die Erneuerung der Lampen am Sportplatz wolle er sich Gedanken machen, um Fördermittel zur Entlastung der Gemeindekasse anzuzapfen, wie er sagte.