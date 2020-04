Naturcamping Spitzenort Plön : Die Gäste schicken „Durchhalte-Parolen“

Der Plöner Naturcamping Spitzenort stand für die beginnende Saison gut aufgestellt in den Startlöchern – doch dann nahm die Corona-Krise ihren Lauf.

von Michael Kuhr

17. April 2020, 12:55 Uhr

Plön | Anja und Achim Kuhnt nehmen die Lage mit Galgenhumor: „Gänse sind unsere einzigen Gäste“, sagen die Eigentümer des Plöner Naturcamping Spitzenort bei einem Rundgang über das Gelände am Großen Plöner See. Dort, wo eigentlich zu Ostern die Saison beginnen sollte, herrscht heute gähnende Leere.

Kuhnts Eltern gründeten das Unternehmen 1957, die nächste Generation führt den Betrieb seit 1989. Mit ehrgeizigen Plänen für die Zukunft. Nach dem Abriss einer Halle der ehemaligen Schilderfabrik Schröder in der Nachbarschaft sollte dort in Kürze der Bau von 17 neuen hochwertigen Wohnmobilstellplätzen, einer Sauna mit Seeblick, zu mietendem Einzelbadezimmer und einer Veranstaltungshalle für Urlauber beginnen. Zwei weitere Hallen erhielten neue Dächer. 25 teils neu gekaufte Mietwohnwagen warteten auf Gäste.

„Es war alles vorbereitet, wir waren so schön im Fluss, dann kam Corona“, bedauert Kuhnt. „Am 1. April wollten wir öffnen und am 19. März mit den Angestellten starten und wären komplett ausgebucht gewesen“, erzählt die Chefin. Am 18. März schrieben sie ihren Gästen Absagen und erstatteten die Anzahlung, bekamen liebe Durchhalte-Parolen zurück. „Das war fest eingeplantes Geld, das kommt nicht wieder rein.“ Sie schickten ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit und beantragten Soforthilfe. Das verpachtete Restaurant stellte Außer-Haus-Lieferung und Brötchenservice ein.

„Im Winter laufen die Kosten weiter, im Frühjahr arbeitest Du darauf hin, dass es wieder losgeht“, schildern Kuhnts ihren normalen Arbeitsrhythmus. Ostern, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten: Sie rechnen damit, dass bis Ende Mai alles wegbricht. Sie sind vorsichtig und machen auf dem Bau nicht weiter, solange sie nicht wüssten, wie es weitergeht. Betroffen von der Corona-Krise sind auch 20 Mitarbeiter pro Sommersaison, die in Kurzarbeit gingen oder Aufhebungsverträge bekamen.

Vor Ort ist derzeit nur Sina Oos, die erste Auszubildende des Betriebs. Die 20-jährige jobte schon früher auf dem Campingplatz, auch ein Schulpraktikum habe ihr super gefallen. „Eigentlich wollte ich gar nicht mehr weg, mir kam gar nicht in den Sinn, woanders hinzugehen“, erzählt sie von dem Entschluss für eine dreijährige Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit mit Blockunterricht in Malente. Anja Kuhnt legte dafür eigens eine Eignungsprüfung vor der IHK Lübeck ab, belegte einen Kursus an der Wirtschaftsakademie Bad Segeberg.

Der Verzicht auf die Kollegen falle ihr am schwersten, Gäste seien ja keine im Winter da, erklärt Sina Oos, die im November ihre Ausbildung begann. Zu tun hat sie genug, arbeitet Radtouren und Wanderungen aus, erstellt eine Liste mit TV-Programmen für die Mietwohnwagen, bearbeitet Mails und Stornierungen. Für Oktober seien bereits Buchungen eingegangen.

Anja und Achim Kuhnt erledigen derweil auf dem Platz alles, was sie allein machen können, räumen die Baustelle auf. Trotz aller Widrigkeiten haben sie ihren Optimismus und Humor nicht verloren. „Es geht immer noch schlimmer, wir sind alle gesund“, meint Anja Kuhnt und schmunzelt: „Vor ein paar Tagen haben wir in einem umgebauten Kastenwagen selber auf unserem Platz gecampt.“