Oldenburg : Die Frühlingsgefühle der Slawen

Erlebnisabend im Oldenburger Wallmuseum befasst sich mit Bräuchen der Slawen.

von Alexander Steenbeck

18. Mai 2019, 16:34 Uhr

Oldenburg | Der Frühling hat in der Region Einzug gehalten – und auch die Slawen hatten bereits einige Bräuche, um die Jahreszeit willkommen zu heißen und gute Wünsche für das kommende Jahr zu äußern.

Darum findet am Sonnabend, 25. Mai, ab 19 Uhr ein neuer Erlebnisabend im Oldenburger Wallmuseum statt. Bei „Frühlingsgefühle“ sollen verschiedene slawische Frühjahrsbräuche vermittelt und erlebt werden.

„Wir laden die Besucher ein, sich ein eigenes Maibäumchen zu schmücken oder Blumenkronen zu flechten“, teilte das Wallmuseums-Team mit. Um Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen, werden Weidenkränze geflochten, die dann mit einer Kerze auf dem See schwimmen gelassen werden. Dazu können noch einige andere kleinere und größere Bräuche erlebt werden.

Das gemütliche Beisammensein kommt ebenfalls nicht zu kurz: So gibt es am Lagerfeuer Musik und slawische Märchen, Stockbrot und Fladenbrote und die Schänke sorgt für Getränke.

Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet 6,50 Euro für Erwachsene, 3,50 Euro für Kinder und 15 Euro für Familien.