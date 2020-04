Plön : Die freie Corona-Zeit wird im Kreismuseum gut genutzt

Museumsleiterin Julia Meyer und Harm Hansen bringen Uhren zum Laufen und inventarisieren Museumsschätze digital.

Avatar_shz von Orly Röhlk

10. April 2020, 11:27 Uhr

Plön | Harm Hansen tüftelt gern. Im Plöner Kreismuseum hat der gelernte Orgelbauer mehrere historische Uhren wieder in Gang gebracht, baut Regale, putzt Stühle und gab dem Eingangstresen mit neuen Kirschholzplatten ein edles Gesicht. Auch in Zeiten von Corona kommt für ihn und seine Chefin, Museumsleiterin Julia Meyer, keine Langeweile auf. „Es gibt genug zu tun“, sagt sie. Seit das Museum vor Wochen wegen der Corona-Krise seine Türen schloss, arbeitet Meyer noch mehr als sonst mit dem Laptop. Unzählige Exponate im Archiv unter dem Dach, die bisher lediglich im Eingangsbuch verzeichnet sind, warten auf digitale Inventarisierung. Jetzt sei Zeit, um sich der Erfassung dieser Objekte zu widmen. Sie werden fotografiert und mit einem Text zu Aussehen, Alter und Herkunft versehen und in einen geschichtlichen Kontext gestellt.

Es ist traurig, ein Museum lebt doch durch seine Besucher Julia Meyer, Museumsleiterin

Es ist still im Museum, ungewohnt still. Ihr fehle der Kontakt zu Besuchern, bedauert Meyer. „Es ist traurig, ein Museum lebt doch durch seine Besucher.“ Meyers Mitarbeiter Harm Hansen erledigt derweil Arbeiten, für die sonst wenig Zeit ist: Updates der Rechner, Reparaturen von Vitrinen, der Bau eines Regals in der Museumswerkstatt. Vitrinen warten auf Umgestaltung, dafür ist beschriftete Stoffbespannung mit erklärenden Texten zu den Exponaten der Sammlung bestellt. Vor kurzem erst fertig wurde eine Schmiede aus der Slawenzeit, die Mittelalterexperte Jörn Kruse originalgetreu mit von ihm für die Olsborg-Ausstellung nachgebautem Werkzeug ausgestattet hat. In Absprache mit der Denkmalpflege sei in der Kadettenausstellung eine Wand eingezogen worden, um diesen kleinen Raum zu schaffen.

Orly Röhlk

Inzwischen hat Hansen „zweieinhalb“ Uhren zum Leben erweckt. Einer Uhr aus der Probstei aus dem späten 18. Jahrhundert sei irgendwann das Pendel gestohlen worden. Der Ersatz habe nicht funktioniert, weil zu kurz. Hansen versah die Uhr mit einem passenden Pendel und brachte sie zum Laufen. Für den Zeitmesser in der Museumsapotheke habe eine Ersatzfeder gefehlt, die er nach langem Suchen mit Hilfe eines Uhrmachers aus Flintbek beschaffte. „Als Orgelbauer lernt man, Probleme zu lösen, notfalls mit Hilfe von Gummibändern oder Draht“, schmunzelt der Museumsmitarbeiter.

Orly Röhlk

Im Obergeschoss wartet derweil die Schau mit Werken des Bildhauers Fritz During auf Besucher. Sie war eine Woche eröffnet, als das Museum seine Türen wegen Corona schließen musste. „Wir werden sie nicht abbauen, bevor sie gesehen worden ist“, verspricht Meyer und hofft, die Exponate bald, und sei es wegen des gebührenden Abstands nur einer begrenzten Personenzahl zur gleichen Zeit, wieder zugänglich machen zu können. Die Schau zu verlängern, sei kein Problem.

Orly Röhlk

Julia Meyer arbeitet viel im Home-Office, befasst sich bereits mit der Überarbeitung einer Chronik zum 400-jährigen Jubiläum der Plöner Schützengilde in 2021, deren Insignien im Museum verwahrt werden. Und eigentlich sei im Herbst dieses Jahres noch eine Ausstellung zum 50-jährigen Bestehen der Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde vorgesehen.