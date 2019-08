Eutin : Die ersten Wochen als Schützenkönig sind um

Norbert Riege ist außerdem Vorsitzender der Eutiner Angler. Er bezeichnet sich selbst als Naturfreund.

von Juliane Kahlke

06. August 2019, 16:32 Uhr

Eutin | Der Versicherungsfachmann sitzt mit wachen Augen am Esstisch. Seit 35 Jahren ist Norbert Riege für das Versicherungswesen in Eutin und Umgebung aktiv. Im nächsten Jahr wird der 62-Jährige wohl sagen „gewesen“, denn dann will der Vater von zwei erwachsenen Kindern und seit kurzem zwei Enkelkindern in Rente gehen. Bis dahin tritt der gebürtige Hamburger schon ein wenig kürzer.

Norbert Riege ist in Hamburg-Allermöhe aufgewachsen. Es sei zu seiner Zeit noch ländlich gewesen. „Wo ich früher spielte, stehen heute Wohnhäuser“, sagt Riege. Nach dem Realschulabschluss lernte er Maschinenbauer. Einige Jahre nach Ausbildungsende machte ihm ein Versicherungsfachmann den beruflichen Wechsel schmackhaft. „Ob er denn nicht mal richtig Geld verdienen wolle?“, sei er gefragt worden. Norbert Riege wechselte 1983 das Berufsfeld und stieg als Versicherungsfachmann bei der Volksfürsorge ein. „Die gibt es schon lange nicht mehr. Sie ist von der Generali übernommen worden.“ Der Eutiner gibt sich keinen Illusionen hin. „Ich lebe im Jetzt und Heute.“ Mit seiner Frau Sabine hat er für ein Jahr die Amtspflichten des Großen Königs und der Königin der Eutiner Schützengilde übernommen. Dazu gehörten drei Besuche bei benachbarten Gilden und deren Umzügen und Schützenfesten wie kürzlich in Bad Malente-Gremsmühlen und am 24. und 25. August in Bujendorf.

Das Ehepaar ist auch bei der „Fahrt ins Blaue“ der Eutiner Gilde im September dabei. „Wir werden hier und da mal eine runde ausgeben oder zum Essen einladen.“ Das gehöre zum Amt dazu, sagt Seine Majestät. Aber schwere oder aufwändige Pflichten habe er nicht. „Du wirst hofiert und merkst schon, dass Du nicht mehr der normale Schütze bist.“

Das ist nicht die einzige Freizeitbeschäftigung von Norbert Riege, er sitzt seit 2000 dem Eutiner Anglerverein vor. Dem Angeln geht der 62-Jährige schon seit seinem 12. Lebensjahr nach. Er gehöre seinem Hamburger Verein immer noch an.

Der Naturfreund angelt auf dem Großen Eutiner See, auf anderen Gewässern, auf der Ostsee und in der Ostsee stehend, wie er sagt. Im Großen Eutiner See gebe es Hechte, Zander, Barsche, Aale und Weißfische wie Rotaugen und Brassen.

„Das Angeln ist, um Abstand zum Alltag zu gewinnen, eine schöne Geschichte.“ Wie viele Angeln er besitzt, weiß der Eutiner nicht. 20, 30 seien es sicherlich. Das habe aber nichts mit Sammelleidenschaft zu tun, sagt er. Der habe er früher mit Briefmarken gefrönt.

Wenn die Zeit für einen Angelausflug nicht reicht und kein Gildetermin im Kalender steht, findet der Versicherungsfachmann den Ausgleich zur Schreibtischarbeit in seinem Werkstattkeller. Als gelernter Maschinenbauer könne er in Haus und Garten fast alles selbst richten: „Ich brauche keinen Handwerker.“ Früher habe er auch das Auto repariert. Aber die Möglichkeiten seien heute sehr begrenzt, das gehe nicht nur aus technischen, sondern oft auch aus rechtlichen Gründen nicht mehr.