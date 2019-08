Fussball : Die BSG Eutin ist in dieser Saison breiter aufgestellt

Kreisligateam stellt vor dem Saisonstart am Sonntag ab 17 Uhr in Selent zwei weitere Neuzugänge vor.

von Harald Klipp

02. August 2019, 16:10 Uhr

Eutin | Fußball-Kreisligist BSG Eutin freut sich über zwei weitere Neuzugänge und verfügt damit über einen breiteren Kader als in der vergangenen Saison. Jetzt gaben Alexander Freyer und Dennis Holstein den Eutinern ihre Zusagen. Beide haben bereits in der Jugend für Eutin gespielt.

Der 20-jährige Freyer wohnte zuletzt in Regensburg, wo er auch Fußball spielte. Jetzt kehrt er in seine Heimat zurück und will die Defensive der BSG weiter stärken. „Er ist ein intelligenter Spieler, der uns sicher weiterhelfen wird“, sagt Trainer Stefan Lunau überzeugt. Das gilt auch für den zweiten Zugang. Dennis Holstein kommt von TuS Lübeck. Der 22-Jährige spielt sowohl als Torhüter als auch im Sturmzentrum. Die Eutiner freuen sich, dass die Freigabemodalitäten für beide Spieler völlig unkompliziert abliefen.

„Wir sind jetzt deutlich besser aufgestellt als in der letzten Saison und können Ausfälle leichter kompensieren. Unser Ziel ist es, uns frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern und wir hoffen auf einen guten Saisonstart“, sagt Lunau.

Das erste Punktspiel bestreitet die BSG Eutin am Sonntag um 17 Uhr beim TSV Selent. Zum ersten Heimspiel erwarten die Eutiner am Mittwoch, dem 7. August, um 19.30 Uhr den TSV Lütjenburg und empfangen vier Tage später, also am Sonnabend, dem 11. August, um 15 Uhr die Reserve des Oberligisten Oldenburger SV. Am 18. August tritt die BSG Eutin um 15 Uhr beim FC Riepsdorf an. Das Stadtderby zwischen Eutin 08 II und der BSG steht für Sonntag, den 8. September, ab 15 Uhr auf dem Programm