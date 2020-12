therapeutische Einrichtungen : „Die Brücke“ Lübeck und Ostholstein fusionieren – Frank Nüsse neuer Chef

Therapeutische Hilfe gebündelt – 560 Mitarbeiter jetzt in einem Unternehmen.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

14. Dezember 2020, 12:37 Uhr

Eutin/Lübeck | Die beiden sozialpsychiatrischen Träger „Die Brücke – Gemeinnützige therapeutische Einrichtungen GmbH“ in Lübeck und „Brücke Ostholstein – Hilfe für seelisch kranke Menschen gGmbH“ fusionieren zu einem Unternehmen. Dieses trägt nun den Namen: „Die Brücke Lübeck und Ostholstein – Gemeinnützige therapeutische Einrichtungen GmbH“.

„Zusammen sind wir in der Lage, hinsichtlich Organisation und Administration Synergieeffekte zu nutzen“, sagte Frank Nüsse, langjähriger Geschäftsführer der Brücke in Lübeck. Mit dem neuen Unternehmen sollen die Angebote auf die Bedarfe der Nutzer ausgerichtet und für die Bewohner der Stadt Lübeck als auch des Kreises Ostholstein weiterentwickelnwerden. „Dabei sind wir mit der Fusion noch besser in der Lage, sowohl den städtischen als auch den ländlichen Sozialraum zu berücksichtigen“, so Nüsse, der bereits seit 2018 auch die Geschäfte der Brücke Ostholstein leitet.

Zusammen rund 560 Mitarbeiter

Nun sind die Unternehmen miteinander verschmolzen. Beide sehen sich seit Jahrzehnten als Spezialisten in der Beratung, Behandlung und Begleitung von Menschen, die psychisch erkrankt sind, dabei aber in ihrer eigenen Wohnung oder in Brücke-eigenen Wohneinrichtungen leben.

Der Sitz der Gesellschaft ist weiterhin in der Engelsgrube 47, die Hauptgeschäftsstelle befindet sich in der Schwartauer Allee 10 in Lübeck, in Eutin wird eine Niederlassung geführt. Das neue Unternehmen hat zusammen rund 560 Mitarbeiter, vor allem Sozialpädagogen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Psychologen, Ärzte und Ergotherapeut. In Lübeck arbeiten rund 460 Mitarbeiter in 26 Angeboten in verschiedenen Stadtteilen. In Ostholstein gibt es rund 100 Mitarbeiter in Unterstützungsangebote in den Regionen Eutin, Bad Schwartau, Neustadt und Oldenburg/Heiligenhafen.

Außerdem versorgt die Brücke im gesamten ländlichen Raum des Kreises Ostholsteins Menschen mit psychischen Erkrankungen durch einen aufsuchenden sozialpsychiatrischen Dienst.

Ansprechpartner bleiben unverändert

Nach der Fusion werden alle bestehenden Angebote der Brücke in Lübeck und Ostholstein mit den vertrauten Ansprechpartner unverändert fortgeführt, so Nüsse. Im Rahmen der Versorgung psychisch erkrankter Menschen sei die Brücke breit aufgestellt. So biete die Brücke unter anderem medizinische und psychotherapeutische Behandlungen in Tageskliniken, Betreuung und Begleitung von Familien mit psychisch erkrankten Eltern, mittel- und längerfristige Rehabilitationsmaßnahmen, die bei der Wiederaufnahme der Berufstätigkeit unterstützen sowie Beschäftigungs- und Wohnangebote für psychisch erkrankte Menschen. „Außerdem betreuen die Brücke-Fachkräfte Menschen Zuhause“, sagte Nüsse und betont: „Die Corona-Pandemie zeigt, dass es sehr wichtig ist, dass Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen verlässliche Angebote vorfinden und nutzen können, um in Krisen begleitet zu werden, mit psychischen Erkrankungen zu leben und den Alltag zu gestalten. Wir freuen uns, dass wir dabei mit einer nun größeren Unternehmensstruktur einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten können.“

Die fusionierten Unternehmen haben eine neue gemeinsame Website: www.diebrücke.de Hier sind die Lübecker und Ostholsteiner Angebote zu finden.