Plön : Die Bewohner kennen den kleinen Bubbles schon als Welpen

Aktionstag „Kollege Hund“ des Deutschen Tierschutzbundes erfreute auch Mitarbeiter und Arbeitgeber beim tierischen Schnuppertag in Plön.

von Michael Kuhr

28. Juni 2019, 14:14 Uhr

Plön | Haustiere, insbesondere Hunde, haben eine positive Wirkung auf den Menschen. Das gilt nicht nur privat, sondern auch am Arbeitsplatz. Daher organisiert der Deutsche Tierschutzbund jedes Jahr den Aktionstag „Kollege Hund“ - ein tierischer Schnuppertag.

Kürzlich besuchte Kemal Besic, Mitarbeiter des Tierschutzvereins Plön und Umgebung und des Tierheims Kossau zehn Betriebe im Kreis Plön, um jeweils eine Urkunde für tierfreundliche Unternehmen und Leckerlis für die vierbeinigen „Kollegen“ zu überbringen. Unternehmen und Einrichtungen in Schönberg, Schwentinental, Ascheberg, Lütjenburg und Plön machten mit. Die Senioren Wohngemeinschaft Koppelsberg unter Leitung von Jennifer Niemietz war einer der Teilnehmer. Dort bringen Mitarbeiter jeden Tag ihre Hunde mit.

Alltagsbegleiterin Jana Wedemeyer und Hündin „Bubbles“ gehören in die Wohngruppe II, wo auch Bubbles' Körbchen mitten im Geschehen steht. Die Französische Bulldogge ist ein Jahr und fünf Monate alt und kam bereits als Welpe mit in die Einrichtung. „Die Bewohner reagieren auf den Hund, sprechen ihn an und erkennen ihn wieder“, ist Wedemeyers Erfahrung. Der Vierbeiner habe einen guten Einfluss auf Bewohner und Arbeitsklima, ist sie überzeugt. Die Rüden Boss (9 Jahre) und Dobby (7 Monate) von Cornelia Ehlers, die in der Pflege arbeitet, zählen auch zur Belegschaft, befänden sich aber gerade im Urlaub. Mieterin Johanna Zimmer mag Hunde: „Ich finde es gut, dass er hier ist“, sagt sie. Der Meinung sind auch Annette Kirstein und Ingrid Schröder.

Außer den Hunden leben in der Wohngemeinschaft zwei Katzen sowie draußen Schafe und Kaninchen. Die Katzen und die Kaninchen stammen aus dem Tierheim Kossau. „Wir beteiligen uns an dem Tag, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen“, meinte Kemal Besic. Tausend Betriebe machten bundesweit mit, quer durch alle Branchen. „Es ist ein Gewinn für den Hund, der nicht zu Hause warten muss, und für den Kollegenkreis, baut Stress ab und steigert die Motivation.“ Nicht nur bedeute der Umgang mit Hunden tolle Ergebnisse für Menschen mit Demenz. Auch Wachkomapatienten reagierten auf Tiere. Und nicht zuletzt würden überfüllte Tierheime entlastet, wenn sich Job und Hund vereinbaren lassen. oro www.tierheim-kossau-ploen.de