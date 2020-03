Eutin : Die besten Vorleser „op Platt“

Schülerlesewettbewerb in der Landesbibliothek: Viola Fazlija nimmt als Beste am Regionalentscheid teil.

12. März 2020, 14:02 Uhr

Eutin | Aus ihren Schulen gingen sie bereits als beste plattdeutsche Vorleser hervor, nun kämpften acht Dritt- und Viertklässler um die Teilnahme am Regionalentscheid. Viola Fazlija konnte den Wettbewerb für sich gewinnen – obwohl niemand in ihrer Familie Plattdeutsch spricht.

Im zweiten Stock des Landesbibliothek herrscht ein aufgeregtes Stimmengewirr, als acht junge Schüler mit ihren Eltern und einigen Lehrkräften zum Landschaftsentscheid des Lesewettbewerbs „Schölers leest Platt“ kommen. Doch sobald die Schüler zu lesen beginnen, wird es mucksmäuschen still: Alle lauschen den plattdeutschen Geschichten über Ferien bei Oma Helene, einen Tag am Meer, oder von dem Jungen, der auf einem Delfin ritt.

Als erstes liest Henning Bothmann, der die vierte Klasse an der Grundschule Trent besucht. Er ist vor dem Auftritt kaum aufgeregt – Plattdeutsch vorzulesen findet er nicht wirklich schwieriger als hochdeutsche Texte. Schon vor dem Wettbewerb in der Schule hatte er viel geübt, und ganz fremd ist ihm die Sprache ohnehin nicht: Aktiv spricht zuhause zwar kaum noch jemand platt, aber seine Großeltern sprachen Platt, sein Vater ist mit Plattdeutsch aufgewachsen. „Ich war zufrieden mit meinem Auftritt, alles lief gut“, sagt er hinterher.

Von den acht Schülern kann schließlich Viola Fazlija den Wettbewerb für sich entscheiden. Besonders bemerkenswert ist, dass Viertklässlerin aus Grömitz bringt im Gegensatz zu den meisten anderen Teilnehmenden keinerlei familiäres Vorwissen mitbringt: Ihre Eltern stammen aus dem Kosovo und sprechen kein Plattdeutsch. Ihre Begeisterung für die Sprache hat sie von ihrer ehemaligen Klassenlehrerin Irmgard Gutowsky, die bis zu ihrer Pensionierung im vergangenen Sommer auch die Plattdeutsch-AG der Grundschule Grömitz leitete. „Viola ist sprachlich sehr begabt und hat viel Spaß daran – wenn wir ihr Tipps gegeben haben, hat sie immer direkt fleißig geübt und das verbessert“, sagt die ehemalige Lehrerin.

„Ich war vorher unglaublich aufgeregt“, gesteht Viola. „Ich habe den Text so oft geübt, dass ich inzwischen Teile davon auswendig kann!“ Von der Aufregung ist während ihres Auftrittes allerdings nichts zu spüren, selbstsicher präsentiert sie ihre ausgewählte Geschichte – die Erfahrungen, die sie bereits in der Theater-AG der Schule sammeln konnte, kommen ihr hier zu gute. Auf ihren Sieg im Landschaftsentscheid ist Viola stolz und freut sich jetzt auf die nächste Herausforderung: den Regionalentscheid.

Die Jury wurde von Dr. Anke Scharrenberg, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Landesbibliothek und Organisatorin des Landschaftsentscheids in Eutin, zusammengestellt: „Uns war wichtig, dass wir Jurymitglieder finden, die selbst viel Platt sprechen und sich in dem Bereich engagieren“, so Scharrenberg. Für sie war die Ausrichtung des Wettbewerbs eine Premiere; Jan Graf, Referent für Niederdeutsch und Friesisch beim schleswig-holsteinischen Heimatbund, war auf der Suche nach einem Austragungsort auf die Landesbibliothek zugekommen. Scharrenberg war sofort begeistert: „Wir freuen uns immer, auch mit jüngeren Menschen oder Schulen in Kontakt zu kommen.“

Graf übernahm auch den Vorsitz der Jury und begrüßte die Kinder in der Landesbibliothek: „Ihr seid alle jetzt schon Sieger – nämlich Schulsieger.“ Die Altersklasse der Dritt- und Viertklässler stellt die jüngsten Teilnehmer des Wettbewerbs, der bis zur zehnten Klasse ausgetragen wird. „Und wenn ihr in diesem Jahr nicht in den Regionalentscheid kommt, dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder und habt eine neue Chance.“