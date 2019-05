Ostholstein / Plön : Die Auszählung hat begonnen

sdfsdfdsf

von Michael Kuhr

26. Mai 2019, 18:36 Uhr

Dennis Janke, Vorsteher im Wahllokal Am Priwall in der Stadt Eutin, musst am Sonntagabend zu Beginn der Auszählung der Europawahl und des Bürgerentscheids in die Hände spucken. Die Wahlurne war voll bis zum Rand. „Wir mussten über den Tag sogar die Wahlurne schütteln, um mehr Platz zu schaffen“, schmunzelte Janke. Derzeit wird in allen Wahllokalen ausgezählt. Die Hochrechnungen laufen. Der OHA wird die Wahlen bis Mitternacht begleiten und die Ergebnisse mitteilen.