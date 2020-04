Eutin : Die Arbeit der Hospizinitiative geht weiter

Eine neue Trauergruppe soll bald nach der Aufhebung der Kontaktbeschränkungen beginnen.

von Achim Krauskopf

12. April 2020, 13:33 Uhr

Eutin | „Gerade ist es in unserer Geschäftsstelle sehr ruhig“, beschreibt Brigitte Maas, Vorsitzende der Hospizinitiative Eutin, die aktuelle Situation. Da aber weiter gestorben werde, möchten die Initiative doch gern noch einmal deutlich ihr Angebot in die Öffentlichkeit tragen.

Auch wenn für Besucher in Alten- und Pflegeheimen das Betreten für Angehörige verboten ist, sollte doch zum Beispiel geprüft werden, ob es nicht möglich ist, das Bett eines Bewohners im Pflegeheim, der dem nahen Ende entgegen geht, auf die Terrasse des Pflegeheimes zu schieben, damit Angehörige noch bei dem Sterbenden sein können ohne das Pflegeheim zu betreten, empfiehlt Brigitta Maas. Sie sei sehr dafür, plausible Maßnahmen, die die Verbreitung von Covid 19 vermindern können, zu unterstützen. Aber leider gebe es auch Anordnungen, die infektionsmedizinisch unsinnig seien und das Leben erschwerten.

Maas: „Wenn jemand eine zu erwartende Lebenszeit unter einer Woche hat, muss man ihn auch nicht mit Kontaktverbot belegen.“ Das Signal: Die Hospizinitiative Eutin habe auch in den Zeiten von Corona ihre Arbeit nicht eingestellt. Stärkere Bedeutung habe jetzt die telefonische Beratung von lebensbegrenzend Schwerkranken und ihren Angehörigen. In Abstimmung mit allen Beteiligten ist unter Umständen auch eine persönliche Begleitung möglich. Weiterhin ist in den Sprechstundenzeiten montags und donnerstags von jeweils 9 bus 12 Uhr ein direkter Telefonkontakt mit den drei hauptamtlichen Koordinatorinnen Sabine Grein, Tanja Meyer oder Hannelore Radloff möglich ( Tel 04521/790 776).

Zu anderen Terminen wird der Anrufbeantworter regelmäßig abgehört und es erfolgt ein Rückruf. Auch die aktiven ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen, die in normalen Zeiten gemeinsam mit der Hospizinitiative Plön ihre Trauerangebote anbieten, (Trauercafé, Intuitives Malen, Trauerfrühstück, Kinder- und Jugendtrauerbegleitungsgruppen) teilen sich den Telefondienst des Trauertelefons unter der rufnummer 04521/401882, hören regelmäßig den Anrufbeantworter ab und rufen zurück. Gerade der Ausfall des Trauercafés kann durch telefonische Beratung aufgefangen werden.

Für eine neue Trauergruppe, die bald nach der Aufhebung der Kontaktbeschränkungen beginnen soll, können schon per Telefon Anmeldungen erfolgen. Die Vorsitzende Brigitte Maas weist auf die Aktualität des Jahresmottos „Hospizarbeit – Wertschätzung des Lebens!“ hin und erläutert dazu, dass auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten Hospizarbeit erforderlich ist.