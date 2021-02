Ohne Denkmalschutz geht es nicht : Die Altenteilerkate im Luftkurort Bosau soll erhalten werden

um eine Vermietung des denkmalgeschützten Gebäudes möglich zu machen, muss die Gemeinde Geld in die Hand nehmen

von Michael Kuhr

19. Februar 2021, 17:10 Uhr

bosau | Die Bosauer Gemeindevertretung hat sich in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich zum Erhalt der Altenteilerkate in Bosau durchgerungen. Dazu wurde mit deutlicher Mehrheit bei nur fünf Gegenstimmen ein Beschluss von 2017 aufgehoben, denn vor vier Jahren noch sollte nicht mehr in die Altenteilerkate investiert werden.

Doch um eine Vermietung des denkmalgeschützten Gebäudes möglich zu machen, muss die Gemeinde Geld in die Hand nehmen. Es geht dabei um die Standsicherheit des kleinen Häuschens, den Austausch der Heizelemente und einen geregelten Ablauf des Wassers, weil sich Feuchtigkeit im Mauerwerk breitmacht.

Holger Marohn (FDP) empfahl, das kostenlose Fachwissen der Denkmalschutzbehörde zu nutzen. Birgit Steingräber-Klinke (SPD) empfahl das Einwerben von Fördergeldern. Kritisch ging Jan Rohe (CDU) mit der Altenteilerkate ins Gericht: „Der schlechte Zustand ist bekannt. Wir brauchen ein Gutachten.“ Damit sollten Erfordernisse bekannt und Kosten geschätzt werden können sowie ein Zeitplan möglich sein. CDU-Fraktionschef Jochen Veen erinnerte an frühere Kostenschätzungen von 50 000 Euro und stellte zur Diskussion, ob sich die Gemeinde die Ausgabe überhaupt leisten könne. Er würde gern die Altenteilerkate erhalten, aber vor einer Entscheidung darüber den Kostenrahmen kennen.

So entschieden sich die Gemeindevertreter, Maßnahmen zu ergreifen, die eine weitere Verschlechterung des Zustandes der Altenteilerkate verhindern. Zum Erhalt solle der Denkmalschutz eingebunden werden.