Die 24. Tanne für den Turm war etwas zu groß gewachsen

von Achim Krauskopf

erstellt am 02.Dez.2017 | 21:41 Uhr

Alljährlich zu Beginn der Adventszeit vollzieht sich ein Schauspiel hoch oben auf dem Plöner Parnaß. Mehrere dick eingemummelte Menschen stapfen mit Motorsäge und Werkzeugkasten, LED-Lichterketten, Sternen und viel Kabel auf den Berg, erklimmen die Stufen und ziehen mit Hauruck eine Tanne hinauf.

Im 24. Jahr hatte das neunköpfige Team am Sonnabend erstmals mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen: Die von den Plöner Stadtwerken gestiftete Tanne war zu groß und musste zunächst zurechtgestutzt werden, bevor sie auf den Turm gehievt werden konnte. Nach knapp zwei Stunden war es geschafft, und Sven Stüwe, Ingo Hassel, Hans-Jürgen Radtke, Horst Stüwe, Hauke Dettmers, Thorsten Pfau, Christian Kempgens, Tanja Schwerdtfeger und Michael Schlue gingen zum gemütlichen Teil über. An diesem Tag waren die Familien Radtke, Burmeister und Küchenmeister Gastgeber im „Lebendigen Adventskalender“, den Hans-Jürgen Radtke vor 13 Jahren ins Leben rief und der reihum von den Anwohnern gestaltet wird. Sie bauten am Fuß des Turms Tische und Schirme auf und kredenzten Punsch und Suppe, gesponsert vom Vitanas Seniorenzentrum.

Die Idee des weithin sichtbaren Weihnachtsbaumes auf dem Turm hatte Horst Stüwe, der sie im Januar 1993 in Bierlaune formulierte und zum Dezember des selben Jahres erstmals im Team umsetzte. 2018, wenn sich die Aktion zum 25. Mal jährt, werde alles sein wie bisher, kündigte Stüwe an. Allerdings möchte er gern den Posaunenchor Lebrade für einen Auftritt gewinnen.