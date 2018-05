Dickes Plus für Freie Wähler in Süsel – SPD verliert deutlich

von Juliane Kahlke

06. Mai 2018, 20:29 Uhr

In der Gemeinde Süsel bleibt die SPD stärkste politische Kraft. Allerdings mit deutlichen Einbußen. Einen kräftigen Zuwachs verzeichnete hingegen die Freie Wählergemeinschaft (FWS).

Die Sozialdemokraten konnten bei der gestrigen Kommunalwahl nur noch 43,3 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. 2013 waren es noch 48,5 Prozent. Die eigentliche Siegerin ist die Freie Wählergemeinschaft Süsel (FWS), die 20 Prozent der Stimmen holte. 2013 erhielt sie noch 15,2 Prozent. „Damit haben wir unser Wahlziel erreicht“, sagte Holger Reinholdt, „wir haben eine absolute Mehrheit verhindert und ein Mandat dazugewonnen“. Dirk Maas (SPD) hatte für den Stimmenverlust drei Erklärungen: Die FWS habe den Bürgermeister gestellt und somit den Amtsbonus. Der bundespolitische Trend spreche derzeit nicht für die SPD. Wer keine der großen Parteien habe wählen wollen, dem sei nur die FWS geblieben.

Die FWS wird in der nächsten Gemeindevertretung voraussichtlich mit einem vierten Sitz der 19 Sitze vertreten sein. Die SPD muss von bisher neun Sitzen einen abgeben. Die CDU behält wohl ihre sieben. Sie fuhr mit 36,6 Prozent ein zartes Plus ein (2013: 36,2 Prozent). Adrianus Boonekamp hatte dass nicht erwartet: „Das ist zufriedenstellend“, freute er sich.

Welche Partei den nächsten Bürgermeister stellen wird, ist offen. Noch hat Holger Reinholdt (FWS) das Ehrenamt inne. Doch die SPD will seinen Amtsvorgänger Dirk Maas (2008 bis 2013) erneut aufstellen. Maas selbst schließt einen Gegenkandidaten der CDU bei der Wahl in der ersten Sitzung der 20. Gemeindevertretung am 28. Juni nicht aus. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,6 Prozent der 4313 Wahlberechtigten. In den fünf Wahlkreisen standen je zwei Kandidaten einer Partei zur Wahl.



n Bujendorf ist das Feuerwehrhaus zum Wahllokal geworden, da die Schützenhalle Freitag abbrannte.