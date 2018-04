Dickes Lob für Tourismus-Forum

„Fortsetzung folgt“, verspricht Caroline Backmann, Leiterin der Tourist-Info Großer Plöner See, voller Begeisterung

von shz.de

20. April 2018, 11:08 Uhr

Mit ihrem ersten Tourismus-Forum statt der herkömmlicher Vermieterversammlung hat die Tourist-Info Plön offenbar ins Schwarze getroffen. „Es wurde bombastisch angenommen, Fortsetzung folgt“, zog Tourismus-Chefin Caroline Backmann eine sehr positive Bilanz.

60 Vermieter aus Plön und dem Umland (von 130) nutzten die Gelegenheit, sich an Ständen über neue Veranstaltungen für Gäste wie Geocaching und E-Bike-Touren, die neue elektronische Kurkarte, Klassifizierung von Unterkünften, Marketing, Themenkampagnen und Verbesserungsmöglichkeiten für eigene Internetauftritte zu informieren. Auch Bürgermeister Lars Winter stand für Fragen zur Verfügung.

85 der Besucher bewerteten laut Backmann in einer Befragung das Angebot als sehr gut, 15 Prozent als gut. Insbesondere begrüßt wurde auch eine neue Mappe für Zimmer und Apartments mit Infos für Gäste. Davon habe man 35 Stück verkauft.

„Wir sind immer wieder begeistert, was die Mitarbeiter hier auf die Beine stellen, und nutzen die Angebote für den Erfahrungsaustausch“, erzählten Petra Weydmann und Thomas Wick. Das Forum biete eher den Vorteil für Einzelgespräche als in großer Runde bei der Versammlung. Beide wollten gucken, dass sie mit ihren Ferienwohnungen Eingang in den nächsten Katalog finden. Auch für die Überprüfung der Website sei das Forum gut. „Wir basteln gerade unsere Website neu und wollen sie hier checken lassen“, erzählte Wick. Besonders interessiert waren sie an den E-Bikes und überlegten, für ihre Gäste die motorisierten Zweiräder in den Bestand aufzunehmen.

„Die Vermieterversammlungen sind ein bisschen einseitig, man kommt nicht so zum Fragen“, fanden Barbara und Volker Jahn aus Dersau. Sie interessierten sich für Angebote in der Umgebung, um Gästewünsche zu erfüllen, weil ihr kleiner Ort wenig zu bieten habe. „Internetmäßig sind wir gut vertreten und haben unsere Ferienwohnungen klassifizieren lassen, und der neue Imagefilm über die Holsteinische Schweiz ist soweit ok“, erklärte die Vermieterin. „Nicht übertrieben, ländlich-sittlich, so wie es eben ist.“ Obwohl alles gut läuft für sie, waren beide sofort entschlossen, zum Forum zu kommen und sich zu informieren. „Das Schwerste ist, wenn man oben ist, da zu bleiben. Vor sich hin zu muscheln, ist nicht mehr“, weiß die Dersauerin.

Christiane Estorff vermietet eine Ferienwohnung und interessierte sich für das Verfahren, künftig die Kurabgabe online zu verwalten, sowie die Info-Mappe für Gäste. „Die kommt bestimmt gut an“, war sich die Plönerin sicher und nahm gleich noch einige Prospekte mit. Sie schätze die lockere Atmosphäre des Tourismus-Forums. „Ich mag gern kleinere Gruppen und Stände, weil ich mich in Versammlungen oft scheue, Fragen zu stellen“, bewertete auch sie das Angebot positiv.