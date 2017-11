„Dicke Luft“ in der Wisser-Schule

von Constanze Emde

erstellt am 27.Nov.2017 | 00:16 Uhr

Der letzte Schulausschuss hat viel bewegt – vor allem für die Grundschule am Kleinen See, denn die soll laut Grundsatzbeschluss neugebaut werden. Für Sven Ulmer, Direktor der Gemeinschaftsschule, die am gleichen Standort ebenfalls mit den kleinen Klassen ein sanierungsbedürftiges Gebäude bewohnt, brachte der jüngste Schulausschuss wenig Neues. Im Gegenteil: „Ich hoffe, das wir dadurch nicht noch weiter ins Hintertreffen geraten“, sagte Ulmer auf Nachfrage.

Er habe sich gewünscht, dass wenigstens der von der SPD beantragten Prüfung eines Neubaues (wir berichteten) zugestimmt worden wäre. Denn wie jetzt bekannt wurde, seien bei einem Raumluftgutachten im Verwaltungstrakt der Wisser-Schule bereits vor gut zwei Monaten zwei schädliche Stoffe nachgewiesen worden, darunter ein krebserregender, wie Ulmer bestätigte. „Unsere Sekretärin ist daraufhin sofort umgezogen“. Das Lehrerzimmer, in dem auch gemessen wurde, bei guter Lüftung nutzbar. Die Klassenzimmer seien unauffällig. Nun müsse geprüft werden, wo die Schadstoffquelle liege und wie sie behoben werden könne. Die Schulleitung habe wegen einer anhaltenden Geruchsbelästigung um diese Raumluft-Untersuchung gebeten.

Die Stadt bestätigt auf Nachfrage, dass derzeit sogar eine zweite „weitergehende Untersuchung“ laufe. „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren. Wir befinden uns hier in enger Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt und den zuständigen Schulleitungen. Eine Nutzung der Räumlichkeiten ist zur Zeit möglich. Das Schulsekretariat ist vorsorglich umquartiert worden, um dort Untersuchungen durchzuführen und gegebenenfalls zu sanieren“, sagte Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt.

Sven Ulmer hofft unterdes, dass seiner Einladung an den Runden Tisch im Dezember Bürgermeister und Ausschussmitglieder folgen werden. Ziel sei, für die Schule eine kurzfristige Lösung zu finden, so Ulmer.