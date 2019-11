Konzert in Eutin : Deutsches Requiem von Brahms in Sankt Michaelis

Kantorei und Plöner Vokalkreis musizieren.

von Achim Krauskopf

06. November 2019, 17:02 Uhr

Eutin | 150 Jahre nach seiner Uraufführung erklingt „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms in der Sankt-Michaelis-Kirche am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr. Unter der Leitung der Kantorin Antje Wissemann singen die Eutiner Kantorei und der Vokalkreis Plön, begleitet von der Hannoverschen Hofkapelle. Solisten sind Magdalene Harer (Sopran) aus Kiel und Tobias Berndt (Bass) aus Markkleeberg.

Mit „musikalischen Seligkeiten“ könne man die Musik beschreiben, die Brahms für sein „Deutsches Requiem“ komponiert habe, sagt Kantorin Antje Wissemann. Seine Textauswahl aus dem Alten und Neuen Testament sei bestimmt durch den Aspekt des Trostes für die trauernden Hinterbliebenen, er lasse eine einzigartige Trostmusik entstehen, die bis heute unerreicht scheine. Wissemann: „Sieben Sätze von umwerfender Schönheit finden wir in der letzten Fassung, die heute in der Regel aufgeführt wird und die auch im Konzert in St. Michaelis erklingen wird.“

Die Aufführung der Eutiner Kantorei erfolge in freundschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Vokalkreis Plön, die beiden Solisten waren 2017 bei Mendelssohns „Paulus“ in Eutin. Und die Hannoversche Hofkapelle spiele auf Instrumenten der Brahms-Zeit.

Konzertkarten zum Preis von 35, 30, 25 oder 15 Euro gibt es im Vorverkauf im Kirchenbüro oder an der Abendkasse. Schüler, Studenten und Auszubildende erhalten in allen Kategorien eine Ermäßigung von fünf Euro.