Deutsch-dänisches Projekt bündelt Freizeitaktivitäten

von Alexander Steenbeck

erstellt am 09.Nov.2017 | 11:31 Uhr

Geballte Informationen für Frischlufthungrige an der dänischen und schleswig-holsteinischen Ostsee-Küste sind jetzt unter dem Namen „Natura – Aktiv an der Ostsee“ gebündelt. Auf der neuen, deutsch- und dänisch-sprachigen Internetseite www.naturaaktiv.com sollen Urlauber und Co. alles Wissenswertes zu Wassersport, Radfahren, Wandern, Angeln und Strände erfahren können.

Zwölf Partner haben für dieses deutsch-dänische Projekt zusammengearbeitet – einer davon ist der Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT). 600 000 Euro stehen für die Kampagne im Rahmen des EU-geförderten deutsch-dänischen Interreg-Projektes „React – Nordeuropas bestes Resort für modernen, aktiven Küstentourismus“ bereit. „Wir freuen uns, den Outdoor-Fans nun endlich eine Plattform bieten zu können, auf der sie einfach, schnell und praktisch ihre Ausflüge in die Natur an der Ostsee in Schleswig-Holstein und Dänemark planen können“, sagte Juliane König, Projektkoordinatorin beim OHT, gestern bei der Vorstellung von „Natura“ in Eutin.

Der Fokus der Scharbeutzer Touristik-Experten liegt mit dem Projekt vor allem in der Nebensasion – also die Zeit zwischen September bis April. Zielgruppe sind Profis wie Enthusiasten rund um die Ostsee. Denn mit „Natura“ werden vor allem Aktivitäten nähergebracht – von Angeln bis Wandern. Eine interaktive Karte mit Routen, Service-Stationen und Unterkünften soll im Internet dabei helfen, die passenden Angebote auf einen Blick, pardon Klick, zu finden. Diese gibt es aber auch in Papierform, denn die OHT hat alle Infos auch in einem Flyer inklusive Landkarte zusammengestellt. Um das Ganze bekannt zu machen, koordiniert der OHT eine cross-mediale Marketingkampagne in den Märkten Hamburg, Niedersachsen und Dänemark, sagte Katja Lauritzen, Geschäftsführerin des OHT.

Nachdem im Zeitraum 2005 bis 2015 für die Übernachtungszahlen aus Dänemark im Reisegebiet Ostsee eine Steigerung von 38 Prozent auf 465 916 erreicht werden konnte, ist in 2016 erstmals ein Rückgang auf 421 613 Übernachtungen zu verzeichnen. Gerade deshalb sei es wichtig, in diesen Markt zu investieren, so Lauritzen. Das Projekt läuft seit 2015. Nach dessen Ende in 2018 will sich der OHT für eine Verlängerung einsetzen.