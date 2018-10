Süsel : Der Wolf war ein Hund

Die vermeintliche Sichtung eines Wolfes an der Straße nach Bujendorf sorgte für Aufregung. Die Hündin stammte aus Pönitz.

von Achim Krauskopf

08. Oktober 2018, 13:31 Uhr

Die Fotos, die Dörte Schultz gemacht hatte, ließen nur einen Schluss zu: Das muss ein waschechter Wolf sein, der sich da ablichten ließ und sogar die Fotografin anschaute. Die Frau aus Gemeidne Süsel war nicht die einzige, die umgehend die Polizei anrief: Den Beamten der örtlichen Polizeistation wurden gestern mehrfach Wolfssichtungen rund um Süsel gemeldet. Wie sich nach der Veröffentlichung der Fotos von Dörte Schultz auf der Internetplattform Facebook schnell herausstellte, war es aber kein Wolf, sondern ein Hund, deren Besitzerin sich ebenfalls bei der Polizei meldete. Ein Happyend hat die Geschichte auch: Während die Besitzerin ihre Hündin suchte, lief das Tioer selbständig wieder nach Hause ins benachbarte Pönitz.

Es war gestern um 10 Uhr, als Dörte Schultz den vermeintlichen Wolf auf dem Radweg in Höhe des Gewerbegebietes am Süseler Baum entdeckte. „Ich dachte erst, was läuft denn da für ein Schäferhund, bis ich entdeckte, dass er aussieht wie ein Wolf. Ich blieb stehen und habe ihn fotografiert. Als dann andere Autos anhielten, lief er in Richtung Süsel weg“, erzählte sie dem OHA.

Ihre Fotos auf Facebook schlugen enorme Wellen, wurden über 50 Mal geteilt und ernteten viele Kommentare wie „Das ist ja ein Naturschauspiel“ oder „Hoffentlich schießen sie ihn nicht ab“. Es gab aber auch morgens schon einen wichtigen Hinweis: „Ich habe vor ein paar Wochen auch einen früh um 6 Uhr in Pönitz gesehen.“

Die Hundehalterin, die die Fotos ebenfalls in Facebook entdeckt hatte, meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass es sich bei dem angeblichen Wolf um einen Hund handele und sie sich sofort auf die Suche machen werde, um das Tier in Sicherheit zu bringen.

Polizeisprecher Dierk Dürbrook schildert weiter: „Es folgte eine längere Phase des ,Katz-und-Maus-Spiels‘ zwischen Hundehalterin und Hündin. Mehrmals wurden der Hundehalterin aktuelle Standorte ihrer Hündin genannt, die natürlich kurze Zeit später nicht mehr stimmten.“ Um 15 Uhr habe die Frau „Entwarnung“ gegeben: Die Hündin war allein nach Hause gelaufen.

Auf Facebook begann unterdes eine Diskussion, ob ein Hund, der wegen seines Aussehens einen solchen Wirbel auslöst, nicht gekennzeichnet werden müsste: „Wenn man sich so einen Hund kauft, sollte man ihn kennzeichnen. Dass ein Hund mal wegläuft, kann passieren, aber wenn er einem Wolf so ähnlich sieht, sollte er Geschirr tragen. Sonst riskiert man das Leben des Tieres,“ lautete ein Kommentar, ergänzt mit dem Hinweis: „In Italien werden Halter dieser Hunde inzwischen auch dazu aufgefordert, diese Hunde deutlich zu kennzeichnen.“

Auf der B 76 zwischen Süsel und Stawedder war 2007 der erste wildlebende Wolf, der nach mehr als 100 Jahren nach Schleswig-Holstein gekommen war, von einem Auto überfahren worden. Es war, die eine Genuntzetrsuchung ergab, ein junger Wolfsrüde aus Sachsen auf der Suche nach einem neuen Rudel und Lebensraum. Das ausgestopfte Tier ist in Eutin in der Kreisverwaltung ausgestellt.

Zwei Hunderassen sehen aus wie Wölfe: der Tschechoslowakische Wolfhund und der Saarlooswolfhund. Während der irische und der russische Wolfshund für die Jagd auf Wölfe gezüchtet wurden, sind Wolfhunde durch die Einkreuzung von Wölfen bewusst so gezüchtet worden, dass die Tiere wie Wölfe aussehen. Züchtungen mit Wölfen sind mittlerweile verboten, die Haltung von Wolfhunden gilt als sehr anspruchsvoll. Nach Angaben des Naturschutzbunde s gab es 2013 in Deutschland etwa 1400 Wolfhunde. Eine sichere Unterscheidung zwischen Wolfhund und echtem Wolf sei nur durch einen Gentest möglich.Hunderassen