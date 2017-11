Der Wechsel ist vollzogen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

23.Nov.2017

Die Übergabe klappte reibungslos: Mittwochabend verabschiedete Plöns Bürgermeister Lars Winter den langjährigen Wehrführer Horst Stüwe (54) offiziell aus seinem Amt und vereidigte Nachfolger Kai Böhrens (53) als neuen Chef der Plöner Ortsfeuerwehr.

Die ganz große Abschiedsfeier soll es im Frühjahr mit der Lieferung des neuen LF 10 geben, kündigte Stüwe an. Wenn die Ratsversammlung es denn für 2018 so beschließt, erklärte Winter in seiner launigen Abschiedsrede. Er hatte sich die Zahlen 2005, zwölf, 2017 und 450 000 für seinen kurzen Rückblick ausgewählt. 2005 wurde Stüwe gewählt und blieb zwölf Jahre Wehrführer bis 2017. „Halb Plön würde nicht mehr stehen, wenn wir die Kameraden nicht gehabt hätten“, so Winter mit Blick auf die Zahl der Einsätze in dieser Zeit.

Im Alltag eines Wehrführers gehe es aber auch um Organisation, Koordination, Mitdenken und dauernde Bereitschaft, das alles ohne Lohn. „450000 Euro: Was

Du der Stadt gekostet hast“, zählte Winter schmunzelnd die Anschaffungen auf: Rettungsboot mit Anhänger, LF 20, Digitalfunk, Notstromaggregat, Wärmebildkamera. Und eben das LF 10.

Kai Böhrens wurde am 6. September mit großer Mehrheit gewählt. „Die Kameraden wussten, wen sie da wählten“, verwies Winter auf Böhrens' Stellvertreterposten seit 1. März 2015 und darauf, dass er schon in jungen Jahren durch seinen Vater, den heutigen Ehrenwehrführer Henning Böhrens, gewusst habe, welche Aufgaben und Belastungen man bereit sein müsse, auf sich zu nehmen. Aber auch, was das Ehrenamt einem geben könne. „Danke, dass Sie uns den Kai überlassen“, richtete sich Winter an Böhrens' Lebensgefährtin Annette Thielemann und dankte ebenso Stüwes Lebensgefährtin Hanne Krause.

Als Geschenk der Stadt bekam Stüwe von Winter einen Gutschein „für ein Ziel Deiner Träume“. Stüwe hielt für seinen Nachfolger ebenfalls Geschenke bereit: Eine Signalpfeife und ein Messer. Beides noch aus der Amtszeit von Henning Böhrens. „Der Rest folgt“, kündigte Stüwe an. „Bei der Übergabe des LF 10 bekommt jeder Ratsherr einen Lacher mit. In zwölf Jahren habe ich einige gesammelt.“