Fussball-Kreisliga : Der TSV Schönwalde ist nicht nur im Pokal erfolgreich

Die Mannschaft vom Bungsberg mischt im Rennen um den Meistertitel mit und trifft im Kreispokalfinale auf Eutin 08.

Schönwalde | Die Aussichten für den Fußball-Kreisligisten TSV Schönwalde im Jahr 2022 sind nicht schlecht. Die Mannschaft hat die Möglichkeit, im Kreispokal im Endspiel gegen Oberligist Eutin 08 für eine weitere Sensation zu sorgen – und in den Punktspielen den Sprung von der Kreis- in die Verbandsliga zu schaffen. In der laufenden Kreisligasaison überwintert de...

