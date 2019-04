Anstich in Liensfeld : Der Spargel benötigt mehr Regen

Jan-Henning Wülfken vom Liensfelder Landhof hofft in diesem Jahr auf 20 Tonnen Spargel von seiner Feldern in Bosau.

von Michael Kuhr

18. April 2019, 21:44 Uhr

Liensfeld | Vorsichtig nimmt Jan-Henning Wülfken die wärmende Folie über seinem Spargelbeet zur Seite und stößt zielsicher auf einige aus der frischen Erde empor wachsende Spargelstangen. „Der Spargel ist in diesem Jahr etwas früher als normal, aber die Dicke der Stangen ist okay“, sagte er und schaut zufrieden auf die Qualität. Bis Pfingsten wird der Spargelbauer vom Liensfelder Landhof die köstlichen Spargelstangen anbieten.

https://www.youtube.com/watch?v=TRQyqDpFDC4&feature=youtu.be

Spargel ist nämlich nicht nur eine Gaumenfreude, sondern durch seinen geringen Kaloriengehalt das ideale Gemüse für die schlanke Linie. Angebaut wird die Delikatesse in Schleswig-Holstein von etwa 50 Betrieben, die etwa 1800 Tonnen Spargel während der Saison erzeugen. Jan-Henning Wülfken beteiligt sich daran nach vorsichtigen Schätzungen in diesem Jahr mit rund 20 Tonnen Spargel.



Spargel – eine beliebte Gemüseart





Spargel ist eine der beliebtesten Gemüsearten auf dem deutschen Markt. Sein Marktanteil und seine Beliebtheit stiegen in den vergangenen Jahren kontinuierlich an, der Pro-Kopf-Verbrauch liegt im Durchschnitt bei 1,5 Kilogramm und Jahr.

„Es gibt gute Gründe, sich ganz bewusst für das heimische Angebot direkt vor der Haustür in der Saison zu entscheiden“, sagt Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer. So erhalten kurze Transportwege und Lagerzeiten die Frische und Qualität und das spielt bei Spargel die entscheidende Rolle für ein echtes Geschmackserlebnis.

Jan-Henning Wülfken achtet bei der Produktion seines Liensfelder Spargels auch auf die Umwelt: „Wir verzichten mehr und mehr auf doppelte Folie über den Spargelbeeten“, sagt er. Außerdem brauche guter Spargel Zeit zum Wachsen. Dabei blicken die Spargelbauern auch auf den Sommer 2018 zurück: „Da fehlten uns rund 200 Liter Wasser je Quadratmeter“, runzelt Jan-Henning Wülfken die Stirn. Und in den ersten drei Monaten dieses Jahres fehlten bereits 60 Liter Wasser Regen pro Quadratmeter. „Wor kompensieren das nachts mit der eigenen Beregnung aus Tiefbrunnen auf unseren Feldern“, erklärt der Liensfelder Spargelbauer. Er bewirtschaftet knapp fünf Hektar Fläche mit Spargelbeeten.

Bis zu sieben Erntehelfer unterstützen Jan-Henning Wülfken in diesem Jahr bei der Spargelernte. Aber zu Pfingsten soll mit der Ernte definitiv Schluss sein. Schließlich braucht der Spargel etwa drei Monate zur Regeneration. Der Liensfelder Spargel wird vom eigenen Hof in Liensfeld, bei „Famila“ in Eutin und der Gärtnerei Rahlf in Schürsdorf angeboten. „Und wer sich bedienen lassen möchte, der findet unseren Spargel auch auf Speisenkarten der guten Gastronomie in der Region“, sagt Jan-Henning Wülfken.



Woran erkennt man die Frische?





Frischen Spargel erkennt man daran, dass er geschlossene Spitzen hat und beim Aneinanderreiben quietscht. Die Schnittstellen sind feucht. Soll das Gemüse nicht direkt auf den Tisch, empfiehlt sich, den Spargel in ein feuchtes Tuch zu wickeln, dann bleibt er im Gemüsefach des Kühlschranks zwei bis drei Tage frisch, empfiehlt der Liensfelder Spargelbauer. Und wer über Pfingsten hinaus heimische Ware verzehren möchte, friert den geschälten Spargel einfach ein. In der Tiefkühltruhe hält sich dieser bis zu sechs Monaten. Er wird dann einfach in kochendes Wasser gegeben und etwa 20 Minuten gegart. In Schleswig-Holstein bauen etwa 50 Betriebe auf einer Fläche von etwa 500 ha Spargel an (im Ertrag 414 ha). Die Betriebe sind in der Regel wie bei Jan-Henning Wülfken landwirtschaftlich geprägt. Über 90 Prozent des schleswig-holsteinischen Spargels wird direkt vermarktet.