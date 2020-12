Brutpaare sind aktuell in der Balz : Der Seeadler ist das „Naturparktier“ 2021

Landesweit ist die Dichte der Revierpaare in der Holsteinischen Schweiz am höchsten.

von Michael Kuhr

15. Dezember 2020, 15:01 Uhr

Plön | Der Naturpark Holsteinische Schweiz hat mit dem Seeadler einen charakteristischen Bewohner der gewässerreichen Region zwischen Kiel und Lübeck zum Naturpark-Tier 2021 gekürt. In keinem anderen Teil Schleswig-Holsteins ist die Dichte der Revierpaare höher, heißt es in einer Pressenotiz des Naturparks.

2020 brüteten 19 Paare innerhalb des Naturparks und 18 Jungtiere wurden hier flügge. Dies ist eine seltene Erfolgsgeschichte des Naturschutzes, denn bis vor etwa 70 Jahren war der größte Adler Europas hierzulande aufgrund menschlicher Verfolgung ausgestorben.

Einen großen Anteil am Comeback des Seeadlers hat die Projektgruppe Seeadlerschutz Schleswig-Holstein, die sich seit Jahrzehnten für dessen Schutz engagiert. In Kooperation mit der Projektgruppe entstand das neue Kalenderposter, das auf der Rückseite wieder viele Informationen über das Naturpark-Tier und auf der Vorderseite eine beeindruckende Seeadlerszene bietet. Das Poster ist in den Formaten A3 und A2 bei den Tourist-Infos und den Ämtern der Region kostenlos erhältlich und kann nach telefonischer Absprache (Tel. 04522/749380) auch im Naturpark-Haus in Plön abgeholt werden – solange der Vorrat reicht.

Zurzeit lohnt es sich wieder besonders, auf Spaziergängen den Blick nach oben zu richten, denn mit etwas Glück kann man die Seeadlerpaare bei ihren Balzflügen beobachten und die lauten Balzrufe hören, die häufig im Duett ertönen. Jede/r kann dazu beitragen, dass die Brutsaison 2021 der störungsempfindlichen Seeadler erfolgreich verläuft: Spaziergänger sollten ganzjährig einen großen Abstand zu den Neststandorten einhalten und insbesondere aufgestellte Hinweisschilder respektieren, die Horstschutzzonen abgrenzen, rät Thea Daubitz, Geschäftsführerin des Naturparks Holsteinische Schweiz.

Für das bevorstehende Frühjahr plant der Naturparkverein mehrere Wanderungen unter fachkundiger Führung, auf denen es Gelegenheit geben wird, Seeadler durch Spektive und Ferngläser zu beobachten, ohne zu stören und viel Wissenswertes zu erfahren – allerdings nur, so lange es die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Menschen zulassen. Das Projekt wurde vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein gefördert. Die Termine sind ab März auf der Homepage des Naturparkvereins zu finden:

www.naturpark-

holsteinische-schweiz.de