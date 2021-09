Fussbal-Kreispokal Viertelfinale : Der Sarauer Pokaltraum ist vorbei

Verbandsligst SG Sarau/Bosau scheidet gegen den klassenhöheren Sereetzer SV aus.

Sarau | Die SG Sarau/Bosau hat im Fußball-Kreispokal einen bitteren K.o. kassiert. Sie verlor nach Verlängerung 1:3(1:0) gegen den Landesligisten Sereetzer SV . Entscheidung in der Nachspielzeit der Verlängerung Die Gastgeber gingen in der 13. Minute durch Jasper Schnoor mit 1:0 in Führung und hielten den Vorsprung bis zur 87. Minute. Dann wollte Marius Schwar...

