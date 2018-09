von Michael Kuhr

13. September 2018, 11:36 Uhr

Der Sammelort in Selent in der Plöner Straße 15 auf dem Firmengelände Saitz steht am Dienstag, 18. September, nicht zur Verfügung. Die Schadstoffsammlung findet daher in der Burgstraße beim ehemaligen Technologiezentrum in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr statt. Die Abfallwirtschaft Kreis Plön bittet um Beachtung dieser Veränderung.