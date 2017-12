Der Reha-Preis 2017 geht nach Malente

vergrößern 1 von 2 Foto: oha 1 von 2

von Achim Krauskopf

erstellt am 08.Dez.2017 | 12:24 Uhr

„Multimodale Rehabilitation von Menschen mit Marfan-Syndrom“ lautet der etwas sperrige Titel eines Projektes,

das dieser Tage in Berlin mit dem Reha-Zukunftspreis 2017 prämiert wurde. Es beschreibt die Rehabilitationsmöglichkeiten bei Personen mit einer seltenen Herzerkrankung, die in Malente seit fünf Jahren eine auf das Marfan-Syndrom zugeschnittene Rehabilitation absolvieren können. Die Mühlenbergklinik betrat damit Neuland in der rehabilitativen Versorgung, sie gewann zusammen mit dem Verein Marfan-Hilfe Deutschland und der Marfan-Sprechstunde des Universitären Herzzentrums Hamburg den ersten Preis. Die Geschäftsstelle der Marfan-Hilfe ist in Eutin ansässig.

Die Expertise von Professor Dr. Yskert von Kodolitsch und PD Dr. Meike Rybczynski (beide Hamburg) verband sich mit dem Bedarf der Patienten und der langjährigen Erfahrung der Reha-Spezialisten der Mühlenbergklinik unter der Leitung von Professor Dr. Eike Hoberg, Dr. Friedrich Schroeder und PD Dr. Dieter Benninghoven. Grundlage für das Konzept der Marfan-Reha waren Erkenntnisse aus dem norwegischen TRS-Zentrum für seltene Erkrankungen.

Der Innovationspreis wird jährlich durch das Institut für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (IQMG) ausgelobt und während der Jahrestagung verliehen. Die Kriterien der Jury sind Innovation, Verbesserung der Versorgung, Umsetzbarkeit und Effizienz. Sie seien durch das seit 2014 laufende Marfan-Projekt in allen Punkten erfüllt worden, hieß es in der Laudatio. Hoberg und Benninghoven nahmen den mit 3000 Euro dotierten Preis in Berlin aus den Händen von Prof. Dr. Uwe Koch-Gromus, entgegen. Koch-Gromus ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften, Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni Hamburg und wissenschaftlicher Leiter des IQMG.

Das Marfan-Syndrom ist eine seltene erbliche Bindegewebserkrankung mit Auswirkungen auf Herz, Augen, Wirbelsäule, Muskeln und Gelenke. Betroffene Menschen brauchen Spezialwissen der Medizin und können ihre Lebensqualität durch eine angepasste Lebensweise schützen.



Weitere Infos: www.marfan.de