Der Plöner Stadtrat besetzt seine Gremien neu

von Michael Kuhr

14. Juni 2018, 12:47 Uhr

Die neue Ratsversammlung hat in ihrer konstituierenden Sitzung am Mittwoch (der OHA berichtete gestern) die Gremien besetzt. Dem Hauptausschuss gehören an: Ingo Buth (Vorsitzender), Thorsten Roth (Stellvertreter), Bastian Landschof, André Jagusch, Thure Koll, Thore Kalinka, Gerd Weber, Stephanie Meyer, Dirk Meußer, Dr. Detlef Erdtmann und Jörg Schröder. Dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung gehören an: Gernot Melzer (Vorsitzender), Stefan Kruppa (Stellvertreter), Yorck Wegener, Ingo Buth, Bernd Möller, Sabine Kauf, Stephanie Meyer und die Bürgerlichen Mitglieder Manfred Rose, Kyra Griesser, Carsten Gampert und Axel Bleß. Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus: Dr. Ingeborg Unbehauen (Vorsitzende), Valentin Görg (Stellvertreter), Gerald Wick, Bettina Hansen, Sabrina Thode-Rothhaar, Gabriele Killig, Kirsten Hinrichsen, Angelika Semmelhack sowie die Bürgerlichen Mitglieder Heike Charlotte Pracht und Jens-Uwe Seligmann.

Mitglieder der Schulverbandsversammlung sind André Jagusch, Heike Charlotte Pracht, Gernot Melzer, Jens-Uwe Seligmann, Bernd Möller, Thorsten Roth, Manfred Rose, Dr. Ingeborg Unbehauen, Valentin Görg, Gabriele Killig, Hella Henninger und Andreas Semmelhack. Dem Verwaltungsrat der Stadtwerke Plön gehören an: York Wegener, Gernot Melzer, Heike Charlotte Pracht, Bettina Hansen, Bastian Landschof, Ingo Buth, Gerd Weber, Dr. Ingeborg Unbehauen, Gabriele Killig sowie Gertrud Henningsen. Der Verbandsversammlung Planungsverband Wohngebiet Trammer See gehören an: Gernot Melzer, Yorck Wegener, Ingo Buth und Sabine Kauf. Umweltschutzbeauftragter bleibt Achim Kuhnt (Stellvertreter Klaus Marquardsen).