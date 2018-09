Der Plan: Neue Schul-Toiletten nach den Sommerferien

von Bernd Schröder

Das Geld steht bereit, die Gemeindevertretung hat das Vorhaben am Mittwoch mit großer Mehrheit abgesegnet: Wenn jetzt alles wie erhofft klappt, können die Schüler der Grundschulen in Malente und Sieversdorf nach den Sommerferien neue Schultoiletten nutzen. „Wir zerbrechen uns derzeit ganz erheblich den Kopf, wie wir das organisieren“, erklärte gestern Fred Knaack, kommissarischer Leiter des Bauamts.

In Sieversdorf werde wohl bereits in den Osterferien begonnen. Da auch das Dach erneuert werden müsse, rechne er derzeit mit einer Bauzeit von zwei Monaten. „Diese Zeit wollen wir mit einer provisorischen Toilettenanlage in einem Container überbrücken“, sagte Knaack.

An der Grundschule Malente sollten die Arbeiten nach derzeitiger Planung ebenfalls in den Osterferien begonnen werden. In dieser Zeit könne etwa die Toiletten für die Jungen saniert werden, in den Sommerferien dann die für die Mädchen.

Spätestens zum Ende der Sommerferien müssten die Maßnahmen abgeschlossen sein, erklärte Knaack. Dies gehöre zu den Förderbedingungen des Landes. Die Erneuerung an den beiden Schulen wird laut Schätzung knapp 180 000 Euro kosten, von denen das Land drei Viertel übernimmt.

Einen letzten Stolperstein räumte die Gemeindevertretung auf Anregung von Bürgermeisterin Tanja Rönck im letzten Moment noch aus dem Weg. Der Planungsausschuss hatte auf Initiative der CDU eine Deckelung des genannten Betrags beschlossen. „Im Worst Case bedeutet das: Wir stoppen mitten in den Arbeiten und haben nach den Ferien keine Toiletten“, warnte die Verwaltungschefin. Auf Vorschlag von FDP-Fraktionschef Wilfred Knop wurde daher beschlossen, lediglich Höchstbeträge festzulegen. Damit wäre die Bürgermeisterin ermächtigt, überplanmäßige Ausgaben bis zu 20 000 Euro ohne Beschluss der Gemeindevertretung zu genehmigen.