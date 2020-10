Parken am Strand per Handy-App schon möglich : Der „Parkgroschen“ hat in Scharbeutz ausgedient

Das Ostseebad hat jetzt sämtliche 52 Parkscheinautomaten für die Akzeptanz von Kartenzahlungen freigeschaltet.

von Michael Kuhr

07. Oktober 2020, 14:54 Uhr

Scharbeutz | Es gibt sicherlich noch den einen oder anderen, der sich an den „Parkgroschen“ erinnert. Doch ihre Zahl nimmt immer mehr ab. Ein Grund dafür: In vielen Städten und Gemeinden wird das Parken einfacher und moderner – so auch im Ostseebad Scharbeutz. Dort hat man nach der Einführung des Parkens per Handy-App nun konsequent den nächsten Schritt in der Umsetzung des bargeldlosen Bezahlens gesetzt: nach dem erfolgreichen Start 2019 sind mittlerweile sämtliche 52 Parkscheinautomaten für die Akzeptanz von Kartenzahlungen freigeschaltet worden. In Zusammenarbeit mit der Sparkasse Holstein und der Siemens Mobility GmbH sind die Parkscheinautomaten mit entsprechenden Kartenlesern aufgerüstet worden. Diese ermöglichen neben der Akzeptanz der Girocard und der Kreditkarte auch das kontaktlose Bezahlen mit diesen Karten. Mit der immer beliebter werdenden Zahlung mit einer Smartphone-App kann der Gast sein Parkticket ebenfalls lösen, teilte die Sparkasse Holstein in einer Pressenotiz mit.

In diesem Jahr sind bereits rund 20 Prozent aller Bezahlvorgänge per Karte erfolgt Volker Bensch, Kämmerer und Projektleiter in Scharbeutz

Dazu die Scharbeutzer Bürgermeisterin Bettina Schäfer: „Mit der Einführung mehrerer Bezahlmöglichkeiten haben wir uns bewusst breit aufgestellt, um so unseren Bürgern und insbesondere auch unseren zahlreichen Gästen in der Region den maximalen Service anbieten zu können“. Kämmerer Volker Bensch, in Personalunion auch Projektleiter, ergänzt: „In diesem Jahr sind bereits rund 20 Prozent aller Bezahlvorgänge per Karte erfolgt – und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt erst rund zwei Drittel der Automaten aufgerüstet waren“. Gelingen kann solch ein umfangreiches Projekt aber nur, wenn ein kompetenter und erfahrener Partner „mit im Boot ist“. Daher arbeitet die Ostseegemeinde Scharbeutz intensiv mit der Sparkasse Holstein zusammen. Florian Woodtli, Betreuer Öffentliche Kunden bei der Sparkasse Holstein, erläutert das Engagement seines Unternehmens: „Seit vielen Jahren pflegen wir eine vertrauensvolle Partnerschaft mit der Gemeinde Scharbeutz. Da lag es nahe, die Zusammenarbeit auch auf die Modernisierung des Parksystems auszuweiten“.

Bargeldlose Bezahlsysteme beim Parken werden immer beliebter Rainer Witthohn, Spezialist aus dem Giro und Payment Business der Sparkasse Holstein

Sein Kollege Rainer Witthohn, Spezialist aus dem Giro und Payment Business des Geldinstituts, ergänzt: „Bargeldlose Bezahlsysteme beim Parken werden immer beliebter. Übrigens sind laut einer Studie des Einzelhandels 2018 deutschlandweit bereits 50 Prozent des Umsatzes bargeldlos gewesen – und davon wiederum fast jede zweite Zahlung kontaktlos. Ein wesentlicher Vorteil bei unserer technischen Unterstützung ist, dass der Nutzer seine gewohnten Zahlverfahren nutzen kann und dass keine gesonderte Registrierung beziehungsweise keine zusätzliche Karte notwendig ist“.