Der Lochstreifen hat ausgedient

von Bernd Schröder

erstellt am 01.Dez.2017 | 13:13 Uhr

Erstmals seit 2014 erklingen in der Malenter Bahnhofstraße wieder Weihnachtslieder. Das Glockenspiel auf dem Vordach des Juweliergeschäfts Spieß schlägt Melodien an wie „Süßer die Glocken nie klingen“, „Alle Jahre wieder“ oder „Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen“. Gerade rechtzeitig zum Jubiläum: Denn vor 50 Jahren, im Advent 1967, feierte das Glockenspiel mit den Weihnachtsliedern Premiere.

Die Steuerung des Glockenspiels mittels Elekromotoren und zweier Großuhrwerke hatte der im Sommer im Alter von 90 Jahren verstorbene Uhrmachermeister Benno Spieß selbst gebaut. Der Anschlag der Glocken erfolgt durch elektromagnetische Hämmer, die über ein umlaufendes Lochband elektrische Impulse erhielten. Es gibt zwei Lochstreifen, einen für die Weihnachtslieder, einen für die Volksweisen, die in den übrigen Monaten zu hören sind.

Im Laufe des Jahres 2015 hatte die betagte Schaltuhreinheit des Glockenspiels ihren Dienst versagt. „Der Lochstreifenleser war kaputtgegangen“, erinnert sich der Sohn des Firmengründers und heutige Inhaber, Norbert Spieß. Es wurde ruhig in der Bahnhofstraße, wo sonst zwischen 10 und 20 Uhr zur vollen Stunde Lieder wie „Am Brunnen vor dem Tore“ oder „Kein schöner Land“ erklingen.

Doch der Zufall kam dem 55-jährigen Uhrmachermeister zu Hilfe: Ausgerechnet, als die Musik verstummte, wollte Christopher Sindt Tonaufnahmen vom Glockenspiel machen. Seine Eltern betrieben bis 1993 wenige Häuser weiter ein Blumengeschäft. „Ich habe als Kind meinen Tagesablauf immer mit dem Glockenspiel synchronisiert“, sagt der 47-jährige Rachuter, der vielen als Teil des nordischen Folk-Duos „Knuppene“ bekannt ist. Gemeinsam mit Norbert Spieß machte er sich an die Arbeit, um das Schlagwerk wieder zum Klingen zu bringen und die analogen Lochstreifen zu digitalisieren.

Neben der technischen Umrüstung war Fleißarbeit angesagt. „Die beiden Lochstreifen hatte ein Musikprofessor aus dem Rheinland programmiert“, weiß Sindt. Sie sind 26 Zentimeter breit und bis zu 50 Meter lang. Für jede einzelne Note der insgesamt 15 Lieder gab eine quadratische Ausstanzung in dem Folienstreifen das Signal. Während Spieß mit Zeichenschiene und Maßband die genauen Abstände zwischen den einzelnen Löchern ermittelte, übertrug Sindt auf seinem Notebook maßstabsgetreu Note für Note in eine Musikdatei. Anschließend ging es noch an die künstlerische Feinarbeit. „Ich habe mich da noch mal drangesetzt und die Noten hin- und hergeschoben, bis der Ausdruck stimmte“, schildert Sindt. Nur die Weihnachtslieder mussten noch warten. Ihre Übertragung holten die beiden in den vergangenen Wochen nach.

Spieß ist froh über den Enthusiasmus, mit dem Sindt ans Werk ging. „Ohne ihn hätte ich das gar nicht geschafft.“ Mit den Ergebnissen ist er sehr zufrieden: „Ich habe das ja noch im Ohr und es klingt so, wie es immer geklungen hat“, findet Spieß. Dank der Digitalisierung können jetzt auch weitere Lieder eingespielt werden. Sindt hat sich bereits ans Werk gemacht: „Lasst uns froh und munter sein“, „Oh, du fröhliche“ und „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ sollen demnächst zu hören sein.

Grenzen sind dem Repertoire allerdings durch die Zahl der Glocken gesetzt, hat Sindt beim Neuprogrammieren festgestellt. „Aufgrund des geringen Tonumfangs ist die Auswahl an Liedern eingeschränkt.“ Eigentlich sollte das Glockenspiel aus 18 Bronzeglocken bestehen, wie Hans Bartels in seiner Ortschronik schreibt. Doch die Tragfähigkeit des Vordachs habe nur zehn Glocken zugelassen. Immerhin soll die schwerste 28 Kilogramm wiegen.

Zunächst hatten es Benno Spieß und seine Frau Dorle übrigens mit einem gebrauchten Glockenspiel versucht. Doch da es sich wohl um Schiffsglocken handelte, waren sie für den vorgesehenen Zweck untauglich. Daraufhin fertigte eine holländische Glockengießerei die Glocken an, die bald mit erweitertem Repertoire glänzen sollen.