Der letzte Mohikaner der SPD

von Achim Krauskopf

erstellt am 25.Sep.2017 | 19:35 Uhr

Mathias Stein hatte gestern Zeit zum Durchatmen. Mit knapper Mehrheit hat er am Sonntag für die SPD das Direktmandat im Wahlkreis Kiel gerettet. 31 Prozent der Erststimmen sicherten ihm einen knappen Vorsprung vor dem CDU-Konkurrenten Thomas Stritzl (30,7). Weil alle anderen zehn Direktmandate im Lande an die Union fielen, ist der überzeugte Gewerkschafter Stein der einzige Sozialdemokrat, der für seine Partei im Norden einen Wahlkreis gewinnen konnte. Als „letzter Mohikaner“ seiner Partei will er im Bundestag Themen wie den sozialen Wohnungsbau und den Personalnotstand bei der Kranken- und Altenpflege auf die politische Agenda setzen.

Die Stadt Kiel war einst eine rote Hochburg. Bis zu 60 Prozent der Erststimmen fuhren Kandidaten wie Norbert Gansel in den 70er-Jahren ein. Auch sein Nachfolger Hans Peter Bartels schwamm zunächst auf dieser Welle, brach aber bereits 2009 auf 38,9 Prozent ein und siegte 2013 mit 43,7 Prozent. Allerdings: Der Wahlkreis Kiel ist seit 2002 nicht mehr identisch mit der Landeshauptstadt, er wurde um die Vorort-Gemeinden Kronshagen und Altenholz erweitert. Dennoch: Die aktuellen 31 Prozent im Wahlkreis (und 31,4 Prozent allein in der Stadt) sind das schlechteste Erststimmen-Ergebnis, das die SPD je an der Förde eingefahren hat.

Damit nicht genug: Bei den Zweitstimmen hat die Union bei der Bundestagswahl die SPD sogar hinter sich gelassen. 26,8 Prozent schaffte die CDU, vor vier Jahren waren es noch 30,3 Prozent. Die Sozialdemokraten fielen sogar von 34,7 auf 23,8 Prozent zurück. Dieser Trend hatte sich bereits bei der Landtagswahl Anfang Juni angekündigt. Damals konnte die SPD zwar für Torsten Albig, Özlem Ünsal und Bernd Heinemann drei Direktmandate einfahren, wurde aber bei den Zweitstimmen erstmals von der Union überholt – ausgerechnet im Wahlkreis von Ministerpräsident Albig.

Mathias Stein hat bei aller Freude über seinen eigenen Sieg den Schock noch nicht überwunden. „Wir müssen besser zuhören, mehr mit den Menschen sprechen und neue Formen des Dialogs finden“, verlangt der neue Bundestagsabgeordnete von seiner Partei. „Wir müssen moderner werden“, fügt er hinzu. Den von der SPD-Spitze angekündigten Abgang von der Berliner Regierungsbank hält Stein für richtig: „Wir sollten lieber eine starke Opposition bilden.“

Stein, in Kiel geboren und aufgewachsen, ist gelernter Wasserbauer. Für das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in Holtenau sitzt er im Gesamtbetriebsrat. Drei Tage im Monat verbrachte er bislang in Berlin, künftig wird er mehr Übernachtungen in der Bundeshauptstadt einplanen müssen. Seine Themen für die kommenden vier Jahre hat er bereits gefunden. Der soziale Wohnungsbau, der die Wohnungsnot in Kiel lindern soll, steht für ihn ganz oben auf der Themenliste. Er will auch dazu beitragen, die schwierige Situation im Pflegebereich zu entschärfen.

Der überzeugte Gewerkschafter befürchtet, dass im Falle einer Jamaika-Koalition wieder die lästige Privatisierungsdebatte einsetzen könnte – mit Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal und den milliardenschweren Ausbau von großer Bedeutung. Parlamentarische Debatten wird Mathias Stein künftig wohl auch zu Hause erleben: Lebenspartnerin Kerstin Metzner, wie er im Wasserbau beschäftigt, ist ebenfalls Abgeordnete. Sie gehört seit Juni dem Landtag an.