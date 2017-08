Der Küchengarten lädt zum Fest

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die viele Arbeit trägt sprichwörtlich Früchte: Ob rotbackige Äpfel, riesige Kürbisse oder blühende Sommerblumen. In welcher Pracht sich der zum Leben erweckte historische Küchengarten am Eutiner Schloss entwickelt hat, können Interessierte am Sonntag selbst erleben. Von

12 bis 17 Uhr laden die Stiftung Schloss Eutin in Kooperation mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern zum „Kleinen Küchengartenfest“.

„Es ist unser erstes Fest und wir wollen das Feiern im Küchengarten noch üben, deshalb haben wir es kleines Fest genannt“, sagte Schloss-Chefin Brigitte Herrmann. Es diene neben dem Bekanntmachen der historischen Schönheit und der Bedeutung des einstigen herzöglichen Küchengartens vor allem dazu, das Engagement der zahlreichen Ehrenamtler, die die verschiedenen Parzellen pflegen, zu würdigen und andere darüber zu informieren.

Mit einer offiziellen Begrüßung von der Schloss-Chefin, Jörg Schumacher von der Sparkassenstiftung als einer der großen Unterstützer sowie Bürgermeister Carsten Behnk, gibt es Barockmusik mit Cembalo und Cello von Lübecker Musikstudenten vor der Orangerie. Ab 13.30 Uhr führt Küchengarten-Koordinatorin Stephanie Bolz übers Gelände und erklärt die verschiedenen Gärten sowie deren Pflanzen und Bedeutung. „Die Beete sind an diesem Tag die Hauptpersonen“, sind sich die Organisatoren einig: Die Tour geht vorbei am Hildegard-von-Bingen-Garten, dem Garten des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, den Kleingärtnern, die derzeit einen Integrationsnaschgarten mit drei syrischen Familien betreuen und die letzte der Parzellen ist der Heilpflanzen- und Giftkräuter-Garten.

Für die kleinen Besucher gibt es ab 14 Uhr eine extra Führung unter dem Motto „Was grünt und blüht denn hier?“. In der Kinderführung erkundet Stefanie Hönig, die während der Landesgartenschau auch beim Plietsch-Grün-Projekt aktiv war, die Pflanzenvielfalt des Küchengartens.

Monika Obieray reiste für die Festvorbereitungen extra nach Bayreuth ins Gartenmuseum, um mehr über die funktion herzöglicher Küchengärten zu erfahren. Denn ab 15 Uhr hält sie als Vorsitzende des Freundeskreises des Schlosses Eutin am Sonntag in der Orangerie den Festvortrag zur Bedeutung und Geschichte des Eutiner Küchengartens im Schlossgarten. Die Faszination, die Obieray für den Eutiner Küchengarten hegt, reicht bis zur ehrenamtlichen Arbeit im Hildegard-von-Bingen-Garten.

Als letzter Veranstaltungspunkt wird die Wandelführung mit Wolfgang Griep ab 16.30 Uhr angeboten, die im Küchengarten beginnt und im Schlosshof endet. „Wir wollen künftig Schloss, Schlosspark und Küchengarten mehr als Einheit leben und auch entsprechende Angebote machen“, sagte Herrmann.

Die Showküche wird mit Dehoga-Chef Harry Heinsen extra fürs Fest wiederbelebt. Mit Obst und Gemüse aus dem Küchengarten sorgt er für leckere Kuchen und Suppen, die die Gäste und Ehrenamtler vor Ort probieren können.

Wer generell Lust hat, über das Fest hinaus aktiv im Küchengarten zu sein, kann zu den offenen Ehrenamtler-Treffen an jedem ersten Freitag im Monat (nächstes Mal am 6. Oktober) von 15 bis 17 Uhr kommen oder sich per Mail anmelden info@schloss-eutin.de. Bislang helfen in den verschiedensten Parzellen insgesamt rund 60 Menschen. Die Arbeit werde aber eher mehr als weniger, denn mittlerweile wachse, dank des Wetters, auch das Kraut auf den Wegen, sagen die Aktiven.

von Constanze Emde

erstellt am 29.Aug.2017 | 00:03 Uhr