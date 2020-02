CDU und SPD entscheiden : Der Kreis Plön zahlt alle Schäden an Banketten

Um diesen Gemeinden bei der Reparatur zu helfen bewilligte der Kreistag nun 40.000 Euro aus Mitteln des Finanzausgleichs.

von Michael Kuhr

29. Februar 2020, 11:47 Uhr

Plön | Bei der Sperrung zur Sanierung der B 202 zwischen Bellin und Selent waren auf der ausgewiesenen aber auch auf anderen Ausweichstrecken erhebliche Schäden an den Banketten verursacht worden. Nach einer ersten Entscheidung sollten aber nur die an der offiziellen Umleitung liegenden Gemeinden Lammershagen und Mucheln die Schäden ersetzt bekommen.

Diese Entscheidung hat der Plöner Kreistag nun kürzlich in seiner Sitzung korrigiert. Auch Fargau-Pratjau, Pülsen-Köhn, Giekau und Selent können nun mit einer Entschädigung rechnen. Insgesamt bezifferte die Kreisverwaltung die gemeldeten Schäden mit nunmehr rund 38.000 Euro.

Um diesen Gemeinden bei der Reparatur zu helfen bewilligte der Kreistag nun 40.000 Euro aus Mitteln des Finanzausgleichs. „Es war ein Verkehrschaos in allen Gemeinden“, so Werner Kalinka (CDU). „Eine solche Hilfe ist vernünftig, mehr als vernünftig.“

Unterstützung bekam er dabei von Kai Bellstedt (SPD): „Alle Kosten der Gemeinden müssen durch den Kreis Plön getragen werden und dies muss bei der Planung gleich mit eingerichtet werden“, sagte er in Richtung Land. Nur Axel Hilker von den Grünen äußerte Bedenken: „Der Erhalt der Gemeindestraßen ist Aufgabe der Gemeinden. Wir sind nicht bereit, dafür einen Blankoscheck auszustellen.“ Schließlich sei der „Schleichverkehr“ jederzeit und in allen Orten zu finden. Warnau beispielsweise habe bei den Bauarbeiten an der B404 kurzerhand den Schleichverkehr bei sich unterbunden. Bei Ablehnung durch die Grünen votierten letztlich 34 Abgeordnete für die Kreistagsentscheidung, elf dagegen und drei enthielten sich.