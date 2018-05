Der Kreis Plön investiert mehrere Millionen Euro

von Michael Kuhr

08. Mai 2018, 14:04 Uhr

Millionen-Investitionen werden gerade im Kreis Plön realisiert. Großbaustellen sind der „Rote Platz“ vor der Kreisverwaltung, der Bau der Rettungswache in Preetz, das neue Multifunktionshaus am Regionalen Berufsbildungszentrum und das neue naturwissenschaftliche Gebäude am Gymnasium Schloss Plön (Foto). „Der Schallschutz ist gesichert“: Klimaschutzmanagerin Ina Steude (v. li.), Polier Michael Flick, Abteilungsleiter Andreas Siebelts und Planer Klaus Jordan bei einem Rundgang über die Baustelle. Der OHA begleitete sie. Seite 12