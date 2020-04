Weichen sind gestellt : Der Kampf um das Malenter Stromnetz

Die Gemeindewerke wollen die Konzession erwerben, die Ende 2021 ausläuft.

14. April 2020, 15:11 Uhr

Malente | Rekommunalisierung lautet ein Zauberwort, mit dem viele Bürger die Privatisierung öffentlicher Aufgaben und Vermögen zurückdrehen wollen, die sie mit enttäuschenden Erfahrungen verbinden. In Hamburg etwa zwang eine Initiative die Stadt 2013 per Volksentscheid, das Stromnetz und das Fernwärmenetz komplett vom schwedischen Energiekonzern Vattenfall sowie das Gasnetz vom deutschen Energiekonzern Eon zurückzukaufen.

Im nördlichsten Bundesland ist die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) Betreiber zahlreicher kommunaler Strom- und Gasnetze. Die Gesellschaft gehört der Hansewerk AG, an der wiederum Eon eine Mehrheit hält. SH Netz bietet Städten und Gemeinden zwar die Möglichkeit, sich an dem Unternehmen und damit auch an den Gewinnen aus dem Netzbetrieb zu beteiligen. Doch die Gemeinde Malente hat keine Anteile an SH Netz und will die Versorgungsnetze in ihrem Gebiet lieber in die eigene Hand bekommen.

Gerade noch rechtzeitig stellte die Malente im vergangenen Jahr die Weichen, um einen ersten Schritt zur Kommunalisierung seiner Netze zu unternehmen. Die Gemeinde beschloss, die Organisationsform der Gemeindewerke Malente zu ändern. Aus dem Eigenbetrieb wurde eine sogenannte Anstalt öffentlichen Rechts (AöR).

Hintergrund ist die bevorstehende Neuvergabe des Stromnetzes in Malente: Im Dezember 2021 läuft die Konzession aus. Betreiber ist bislang SH Netz. Der Versorger hält das Netz instand, zahlt eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde und kassiert im Gegenzug Netzentgelte von den Stromanbietern, die das Netz nutzen, um Haushalte und Unternehmen mit Strom zu versorgen – anscheinend ein lukratives Geschäft. Darauf deuten jedenfalls die bisweilen jahrelangen Auseinandersetzung um die Vergabe hin, wie sie beispielsweise auch das Amt Ostholstein-Mitte erlebte, als SH Netz dort Konkurrenz bekam.

Auch bei der Neuvergabe der Stromkonzession in Malente bekommt SH Netz nun Konkurrenz. „Wir haben unser Interesse bekundet“, erklärt Gemeindewerke-Geschäftsführer Mario Lüdemann mit Blick auf ein Interessenbekundungsverfahren, das die Gemeinde gestartet hat. Es endet am 26. April, danach beginnt das eigentliche Konzessionsverfahren. Eine Entscheidung, wer das Netz in den nächsten 20 Jahren betreiben soll, erwartet Lüdemann in der zweiten Jahreshälfte.

Wer den Zuschlag erhält, entscheidet die Malenter Gemeindevertretung, die dabei an gesetzliche Vorgaben gebunden ist. Deshalb sei auch die AöR-Gründung nötig gewesen, erläutert Lüdemann. Dadurch würden die Gemeindewerke als eigenständiges Unternehmen eingestuft, das – wie mögliche Wettbewerber – unabhängig von der Gemeinde agiere. Die Vergabe an einen Eigenbetrieb sei ausgeschlossen.

„Wir wollen langfristig kommunale Substanz aufbauen“, begründet Lüdemann die Bemühungen um das Stromnetz. Das heißt: Je besser das Netz in Schuss gehalten und ausgebaut wird, desto wertvoller wird es für die Gemeinde. Außerdem könne das Stromnetz so leichter an die Bedürfnisse der Gemeinde angepasst werden, argumentiert Lüdemann mit Blick auf die Energiewende, die beispielsweise für Elektromobilität größere Netzkapazitäten erforderlich macht.

Einen weiteren Vorteil erwartet Lüdemann für die Gemeindewerke selbst. Sie könnten effizienter arbeiten, denn trotz der zusätzlichen Aufgabe bleibe es bei einem Geschäftsführer und dem Betriebsgebäude an der Neversfelder Straße. „Viele Stadtwerke könnten ohne Netzbetrieb gar nicht wirtschaftlich arbeiten“, sagt Lüdemann.

Dem Gemeindewerke-Chef ist allerdings auch klar, dass der Weg kein leichter wird: „Das wird kein Selbstgänger, das wird ein anstrengendes Verfahren mit vielen Tücken.“ Aber die Gemeindewerke seien gut vorbereitet. Da die nötigen Kompetenzen zum Betrieb eines Stromnetzes fehlen, sucht die AöR einen Partner, der diese Aufgabe als Dienstleister übernimmt. Langfristig könnte diese Kompetenz in Malente aufgebaut werden und so zusätzliche Arbeitsplätze bei den Gemeindewerken schaffen, hofft Lüdemann.

Die Stromkunden in Malente sollen ebenfalls profitieren: „Wir hoffen auf einen positiven Effekt mit Blick auf die Netzentgelte“, sagt Lüdemann. Was er meint, wird bei einem Blick nach Eutin deutlich. Wer dort Strom von den Gemeindewerken Malente bezieht, zahlt weniger als die Kunden in Malente selbst. Das klingt kurios, liegt aber daran, dass in Eutin, wo das Stromnetz von den Stadtwerken Eutin betrieben wird, das Netzentgelt niedriger ist als in Malente, wo SH Netz die Konzession hält.

Für den Gemeindewerke-Chef ist die Stromkonzession nur ein Anfang. „Unser Ziel ist, dass wir vom reinen Wasserversorger zum Vollversorger werden“, sagt Lüdemann. Der nächste Schritt auf diesem Weg ist nicht mehr allzu fern. Im Jahr 2023 laufe auch die Gaskonzession aus. Derzeitiger Inhaber: SH Netz.