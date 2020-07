Neue Pläne in Waldshagen : Der Golfplatz soll eine Dünenlandschaft werden

Neuer Eigentümer Volker Wandhoff will nach Kiesabbau den Golfplatz Waldshagen mit Geschäftsführer Sven Timm völlig neu entwickeln.

von Michael Kuhr

10. Juli 2020, 15:42 Uhr

Bösdorf/Kreuzfeld | Der Name Wandhoff ist in der Region seit Jahrzehnten mit dem Abbau von Kies verbunden. Künftig wird auch eine Verbindung zum Golfsport hergestellt werden müssen. Der Unternehmer Volker Wandhoff, der das Kies- und Schotterwerk Kreuzfeld betreibt, hat das 75 Hektar große Areal des Golfplatzes Waldshagen gekauft. Über den Kaufpreis machte Wandhoff keine Angaben, es werden aber mehrere Millionen Euro gewesen sein.

Wandhoffs Ziel ist klar: der Abbau von Steinen im Kies für die Beton-Industrie. Doch das soll weiß Gott nicht das Ende des Golfspiels in Waldshagen sein. Ganz im Gegenteil: Geplant ist parallel zur Auskiesung der Aufbau eines neuen und in Schleswig-Holstein einmaligen Dünen-Golfplatzes. Erste Entwürfe für das neue Platzdesign liegen bereits vor. Gespräche mit der Gemeinde Bösdorf und den Genehmigungsbehörden stehen an. Wenn alles gut läuft, dann könnte das Projekt in drei bis fünf Jahren starten.

Schon vor vielen Jahren hatte Volker Wandhoff sein Interesse am Kiesabbau in Waldshagen bei der Familie Siemen angemeldet, doch der Kontakt schlief wieder ein. Stein des neuerlichen Anstoßes war der bekannte Wandhoff-Findling, der mitten im Steinpark Kreuzfeld steht und für den Adventure-Golfplatz als Model nachgebaut wurde: „In den Vorgesprächen darüber kam es zur Geschäftsanbahnung“, erinnert sich Volker Wandhoff. Vor etwa drei Jahren kaufte er bereits 30 Hektar des Golfplatzes Gut Waldshagen in der Gemeinde Bösdorf – ein hinterer Bereich, schön trocken und wenig bewaldet. Ideal für sein Vorhaben. Nach damaligen Plänen wären nach dem Kiesabbau noch neun Löcher des Golfplatzes übriggeblieben.

Doch es sollte anders kommen. Volker Wandhoff: „Die Zukunft des Golfplatzes stand auf dem Spiel und ohne Käufer wäre die Anlage heute am Ende gewesen.“ So kaufte er nach dem Verkauf eines Kieswerkes in einem zweiten Schritt in diesem Jahr weitere 45 Hektar. Damit ist der gesamte Golfplatz Gut Waldshagen in sein Eigentum übergegangen. Und die Planungen begannen.

„Es soll kein herkömmlicher Kiesabbau erfolgen, lediglich eine Entsteinung durch ein besonderes Spülverfahren – und das ohne Lärm“, sagte Volker Wandhoff unserer Zeitung. Der mit Hilfe eines elektrisch betriebenen Saugbaggers gewonnene Kies soll mit Lkw ins Kies- und Schotterwerk nach Kreuzfeld transportiert werden, um ihn dort zu waschen und zur weiteren Verarbeitung vorzubereiten. Der zurückbleibende feine Sand soll nach dem Prozess auf dem Golfplatz verbleiben und später für den Aufbau des Dünen-Golfplatzes genutzt werden. Es soll bestenfalls eine Dünenlandschaft entstehen, mit wenigen topografischen Höhen und Tiefen. „In Waldshagen wird für den Kiesabbau lediglich ein Saugbagger eingesetzt“, verspricht Wandhoff Ruhe für die Golfer während des laufenden Prozesses. Die Abfahrt für Transporte sei über die alte Zufahrt geplant, also nicht über die malerische Zufahrt zum Golfplatz vom gegenüber liegenden Vierersee aus.

Der Clou: Noch während die Abbau-Arbeiten voranschreiten, so der Plan, soll der von Steinen „ausgebeutete“ Golfplatz parallel neu entstehen. Dafür hat die namhafte und in Europa bekannte Golfplatz-Architektin Angela Moser bereits Pläne in Arbeit. Der neue 18-Loch-Platz wird mit seiner Dünenlandschaft, den Biotopen und Rasenflächen „ein ganz neues Erlebnis für Golfer in Norddeutschland“, zieht Volker Wandhoff einen Vergleich zu Golf auf der Insel Sylt und schmunzelt: „Normal hat ein Ende.“ Sven Timm ist überzeugt: „Das wird ein Highlight im Hinterland der Ostseeküste – auch in Sachen Umwelt und Naturschutz.“ Der Fachmann unterstützt Volker Wandhoff als Geschäftsführer auf dem Golfplatz Waldshagen.

Für den Umbau des Platzes sieht Volker Wandhoff einen Zeitrahmen von etwa 10 bis 15 Jahren, in denen durch Abtragen und Wiederaufbau ständig zwischen 9 und 12 Bahnen zum Golfspielen erhalten bleiben. Der Start könnte nach der vorsichtigen Prognose schon in drei bis fünf Jahren beginnen. „Wir müssen jetzt das wegen der Corona-Pandemie verschobene Gespräch mit dem Bösdorfer Bürgermeister nachholen“, sieht Volker Wandhoff als nächsten Schritt. Erst dann stehe die Antragstellung an.

Sven Timm hat den „Golfclub Gut Waldshagen gemeinnützige Unternehmergesellschaft“ bereits als Betreiber vom neuen Eigentümer Volker Wandhoff als Pächter übernommen: „Das wird ein Tipptopp-Golfplatz“, schwärmt der 57-Jährige schon heute. Und er will den Prozess bis zum Ende als Geschäftsführer erleben und mitgestalten. „Es geht hier um Leben und leben lassen“, fügte Volker Wandhoff hinzu. Der Unternehmer hat sich fest vorgenommen, den Golfplatz für die Holsteinische Schweiz zu erhalten und auskömmlich betreiben zu lassen. Das sei ihm eine Verpflichtung für die Menschen in der Region aber auch für den Fremdenverkehr.

Die Golfclubs

1996 gründete sich der Golfclub Holsteinische Schweiz -Gut Waldshagen- e.V. mit dem ersten Präsidenten Bob Mommsen an der Spitze, dem die damalige Betreibergesellschaft „Gut und Golf“ eine Heimat gab. Diese Konstruktion war damals eine Grundvoraussetzung für den Betrieb der Anlage. 2017 änderte sich jedoch das Verhältnis nicht ganz störungsfrei und das Spielrecht des Deutschen Golfverbandes ging auf die jetzige Betreibergesellschaft „Golfclub Gut Waldshagen“ über. Es wurden sogenannte Spielberechtigungsverträge mit jedem einzelnen Mitglied geschlossen, weil offiziell ein eingetragener Verein zum Betrieb der Anlage nicht erforderlich ist. Heute gehören dem Golfclub Gut Waldshagen rund 550 Mitglieder an.

Der Golfplatz

Mit dem Bau des Golfplatzes Waldshagen im ersten Bauabschnitt mit neun Löchern, einer Driving-Range und einer Golfschule begann Eigentümer Albert-Jochen Siemen (†) im Mai 1996 auf dem Gelände seines Gutes Waldshagen. Schon 1997 waren die ersten neun Löcher und das Putting-Green bespielbar. Das Clubhaus mit Restaurant kam dazu und komplettierte das Unternehmen im Herbst 1999, als auch die Anlage auf 18 Bahnen bespielbar wurde. Heute gehören ein Adventure-Golfplatz und Fußball-Golf zum Angebot.

Seit 4. Mai ist die Anlage unter Corona-Bedingungen wieder geöffnet. „Es geht nur sehr langsam voran, es ist schwer“, sagt Sven Timm, der am 1. August 2013 die Geschäftsführung übernommen hat und weiß: „Wir haben mit der Golfanlage als Betreiber nie Geld verdient.“ Vor ein paar Wochen konfrontierte Timm die Mitglieder des Golfclubs Waldshagen mit einer nötigen Beitragserhöhung im Rahmen der vorhandenen Spielberechtigungsverträge. 17 Prozent sind als Aufschlag geplant, so dass der Beitrag für eine Vollmitgliedschaft 1.190 Euro im Jahr betragen wird. Bei den Mitgliedern soll die Stimmung gerade nicht sehr gut sein, heißt es aus gut informierten Kreisen. Sie merken: Die Zukunft des Vereins steht auf dem Spiel.