Ostholstein-Museum Eutin : „Der ganze Barlach“ in Eutin

Das Ostholstein-Museum Eutin eröffnet im März Ausstellungsjahr 2020. Im Vorjahr kamen 17.000 statt erwarteter 12.000 Besucher.

16. Januar 2020, 15:16 Uhr

Eutin | Ein Ausstellungsjahr voller Höhepunkte steht den Besucherinnen und Besuchern des Eutiner Ostholstein-Museums bevor. Zwar fällt aus Platzgründen der Ostereiermarkt aus, „dafür gibt es aber den ganzen Barlach“, so die Museumsleiterin Dr. Julia Hümme. Darüber hinaus Illusionen in Gold und Silber von der Goldschmiedin Caroline Rügge, die Entdeckung des Reiselandes Ostholstein, ostholsteinische Ansichten der Norddeutschen Realisten zum Kreisjubiläum und die Landesschau des Berufsverbandes Bildender Künstler in Schleswig-Holstein.

Obwohl das Ausstellungsjahr 2019 noch laufe, stecke man schon tief in den Vorbereitungen der neuen Angebote. Der Anspruch sei hoch. Dr. Julia Hümme: „Wenn ein Jahr gut gelaufen ist, dann soll es im kommenden natürlich möglichst so weitergehen.“ Die Bilder des Malers Friedel Anderson beispielsweise seien von einer großen Anziehungskraft gewesen und hätten das Ostholstein-Museum wieder einmal zu einem Treffpunkt für Kunstinteressierte gemacht. Das lasse sich auch in Zahlen ausdrücken.

Die Geschäftsführerin der Kulturstiftung des Kreises Ostholstein, Anja Sierks-Pfaff, berichtete von 17.250 Besuchern, womit man deutlich über den erwarteten 12.000 Besuchern gelegen habe. Der Erlös rein aus den Eintrittsgeldern habe sich sogar verdoppelt. „Im Haushalt hatten wird 40.000 Euro angesetzt, eingenommen wurden jedoch rund 80.000 Euro.“ Das Spendenaufkommen sei ebenfalls gewachsen. Außerdem die Menge der Sachspenden, wie die Sammlung Becker mit Zeichnungen oder die Überlassung von vier Tischbein-Ölgemälden aus einer Lübecker Sammlung. „Es ist eine Auszeichnung, wenn Sammler hier bei uns ihre Dinge gut aufgehoben schätzen“, freut sich Dr. Hümme.

Der Eutiner Kunststandort habe mit seinem Programm überregionale Wirkung erzeugt, Interessierte kämen sogar aus Hamburg und Niedersachsen nach Eutin. „Der Stellenwert des Ostholstein-Museums ist durch die gute Arbeit des Teams und die Wechselausstellungen stetig gestiegen und hat schon einen Markenwert erreicht, weit über Ostholstein hinaus. Das ist auch Wirtschaftsförderung“, stellte Landrat Reinhard Sager in seiner Funktion als Präses der Kulturstiftung des Kreises Ostholstein fest.

Der Bekanntheitsgrad des Museums und die Kontakte der Leitung machten es dann wohl auch möglich, dass Eutin als zentraler Ort für eine umfassende Ausstellung zum 150. Geburtstag des Bildhauers Ernst Barlach angefragt wurde. „Wir sind schon in der heißen Phase der Vorbereitung. Weit über 100 Werke werden bei uns auf zwei Etagen gezeigt. Vom Bildhauer, Zeichner und Grafiker Barlach, aber auch vom Dramatiker und Erzähler“, erklärt Dr. Hümme. Es handele sich bei der Schau um eine Kooperation mit der Ernst-Barlach-Gesellschaft Hamburg.

Mit filigranen Wespennestern aus der Natur, die einen untragbaren Fingerring zieren, wird die Goldschmiedin Caroline Rügge im Dachgeschoss unter anderem ihre künstlerischen Facetten zeigen unter dem Titel „Illusionen in Gold und Silber“.

In Zusammenarbeit mit der Eutiner Landesbibliothek will die Ausstellung „Die Entdeckung einer Landschaft – Reiseland Ostholstein (1790 bis 1960)“ mit alten und zeitgenössischen Gemälden, Schriftstücken und historischem touristischen Werbematerial die Vermarktung einer Region beleuchten.

Einen langen Vorlauf hatte der nächste Höhepunkt im Ausstellungsjahr. 13 Kunstschaffende der Künstlervereinigung Norddeutsche Realisten waren bereits 2018 und 2019 von Fehmarn bis Bad Schwartau unterwegs, um unter freiem Himmel ihre Ansichten Ostholsteins bei Malsymposien festzuhalten. Das sei eine Art Geburtstagsgeschenk des Museums zum 50-jährigen Kreisjubiläum.

Zum dritten Mal ist die Landesschau der Bildenden Künstler zu Gast im Museum und präsentiert einen aktuellen Querschnitt der schleswig-holsteinischen Kunst. Auch diese Veranstaltung werde wie ein Magnet wirken und Kunstinteressierte aus dem ganzen Land anziehen, ist sich Dr. Julia Hümme sicher. Hoffnung auf besseres Wetter hegt sie, wenn sie an den Termin des nächsten Schlossplatzfestes am 7. Juni denkt. Es sei ein voller Erfolg gewesen beim letzten Mal, aber leider völlig verregnet. Die Vorbereitungen seien in vollem Gange.