Eutin/Xinchang : „Der Funke ist übergesprungen“

Zum Abschluss der Eutiner Delegationsreise nach China wurde ein positives Fazit gezogen.

von Alexander Steenbeck

23. Oktober 2018, 11:37 Uhr

Zum Abschluss der ersten Chinareise einer Eutiner Delegation hat Bürgermeister Carsten Behnk ein positives Fazit gezogen: „Ich bin sehr beeindruckt von der Gastfreundschaft der Chinesen. Wir haben in den vergangenen Tagen viele wichtige Gespräche geführt und Kontakte geknüpft“, sagte Carsten Behnk gestern in Shanghai.

Die Stadt Eutin hat erstmals mit einer zehnköpfigen Delegation aus Vertretern aus Politik und Verwaltung die Stadt Xinchang in der boomenden Provinz Zhejiang besucht (wir berichteten). Die Teilnehmer trafen auch Schüler des Beruflichen Gymnasiums Eutin. Die Schule pflegt bereits seit sechs Jahren einen erfolgreichen Austausch mit der Xinchang-Highschool in China. „Das ist eine Riesenchance für die jungen Leute“, sagte Eutins Bürgervorsteher Dieter Holst, der die politische Delegation anführte. „So ein Austausch ist gelebte Völkerverständigung und erweitert den Horizont.“

„Gerade in Zeiten der Globalisierung und wachsenden Digitalisierung ist eine internationale Ausbildung enorm wichtig“, sagte Behnk bei seinem Besuch an der Xinchang-Highschool.

Holst und Behnk hatten in Xinchang eine vertiefende Freundschaftsvereinbarung mit dem Bürgermeister von Xinchang unterzeichnet. Daneben standen weitere Besuche von Unternehmen und Institutionen auf dem umfangreichen Programm.

Als besonders wichtig bewertete Behnk die Gespräche mit den Tourismusverantwortlichen aus der Region. „Wir haben das Thema erstmals angesprochen und viel positive Resonanz erfahren. Wir werden diese Gespräche in der Zukunft weiter vertiefen und hoffen, dass wir auch bald Gäste aus Xinchang bei uns begrüßen können.“ Mit Flyern, Broschüren und einem Imagefilm hatten die Eutiner ihre Stadt, die gesamte Region Holsteinische Schweiz und Lübecker Bucht bei den chinesischen Partnern vorgestellt. Demnächst will die Stadt noch mehr Werbung in China machen und ihre Partner mit Material in Mandarin versorgen.

„Ich glaube der Funke ist übergesprungen, wir konnten Begeisterung bei den Chinesen für unsere Stadt und die Region wecken. Auf dieser Basis wollen wir die Zusammenarbeit künftig ausbauen“, so Behnk gestern zum Abschluss der Reise. „Persönliche Kontakte sind sehr wertvoll. Auch wenn Eutin mit 17 000 Einwohnern gegenüber Xinchang mit 430 000 Einwohnern vergleichsweise klein ist, können beide Seiten voneinander lernen und profitieren“, ergänzte Holst, der von Malte Kuhr (CDU), Malte Tech (Freie Wähler), Annette Granzin (Bündnis 90/Die Grünen), Ute Blanck (SPD) und Marius Winkler (FDP) begleitet wurde. Aus der Verwaltung wurde der Bürgermeister von Martin Klehs (Fachbereichsleiter Bürgerservice und Tourismus) und Kerstin Stein-Schmidt (Stadtmanagerin) begleitet. Außerdem war die Abteilungsleiterin des Beruflichen Gymnasiums an der Kreisberufsschule Eutin, Barbara Friedhoff-Bucksch mit dabei. Sie leitet das Austauschprogramm. Die Delegationsreise wird zu 90 Prozent bezuschusst aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.