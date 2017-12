„Der Faktor Mensch ist das Schönste“

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 16.Dez.2017 | 00:10 Uhr

„22 die 61 bitte“ – ab Montag wird es solche Durchsagen im LMK-Kaufhaus nicht mehr geben. Dann zieht Andreas Booke, und mit ihm die Nummer 22, die er sich wegen seines Geburtstages ausgesucht hatte, samt Handgepäck und Ehefrau zurück ins Sauerland. Nach mehr als dreizehneinhalb Jahren Geschäftsführer-Dasein in Eutins großem Kaufhaus und insgesamt 48 Berufsjahren geht Booke in

den Ruhestand.

„Die Verbindung zur Familie Menke und Eutin wird weiter bestehen, wir bleiben in Kontakt, es war eine tolle und bewegende Zeit“, sagt der 63-Jährige. Doch gerade jetzt zur Weihnachtszeit und mit beginnendem Ruhestand wolle er sich seiner Familie, Geschwistern, Tochter und Sohn, sowie dem Freundeskreis, den er mit seiner Frau parallel zum Leben in Eutin auch im „schönen Sauerland“ über die Jahre pflegte, widmen.

Sein erster Arbeitstag war der 1. Juli 2004, ein Donnerstag. Dass seine offizielle Verabschiedung bei den Mitarbeitern nun auch auf einen Donnerstag gefallen ist – „ein schöner Zufall“. Die letzte aktive Woche von Booke bei LMK ist mit Abschieden von Mitarbeitern, Lieferanten, Eutinern gespickt. Wie es ihm damit geht? „Ich muss mal schauen, wie ich das wegstecke. So eine lange Zeit schüttelt man nicht einfach ab oder macht die Tür endgültig zu“, sagt Booke. Aber er könne zufrieden zurückblicken. Gemeinsam mit Thomas Menke habe ihm immer daran gelegen, das Kaufhaus zukunftsfähig zu entwickeln. „Einen Stillstand oder Rückschritt gab es nicht“, sagt Booke. Als er anfing, damals im Juli, habe es bei LMK noch ein Vollsortiment gegeben – vom Ton- und Bildträger bis hin zu einer eigenen Parfümerie. „Wir wollten immer mit der Zeit gehen, haben uns ständig verändert“, sagt Booke. Dabei habe ihm der Austausch auf Messen und viele Kontakte aus seiner Zeit als Unternehmensberater geholfen, „ich kannte ja praktisch alle Kaufhäuser in Deutschland“.

Heute gebe es ein völlig neues Ladenkonzept, die Häuser könnten nur noch mit einem Einkaufserlebnis die Menschen von der Couch und weg vom Online-Handel locken. Hinzugekommen seien außerdem die Geschäfte in der Fußgängerzone – vom Kurvenreich, das einst aus einem Ulla Popken-Shop hervorgegangen ist bis zu Herzblut, Reisebüro und Whisky. „Der neue Weg wird weitergegangen, das ist bei den Projekten von Thomas Menke und meinem Nachfolger Thomas Gast zu sehen, was sich allein in diesem Jahr alles schon verändert hat“, sagt Booke. Neben den für Kunden sichtbaren Veränderungen gab es aber auch zahlreiche Umbaumaßnahmen in Sachen Brandschutz und Energieeinsparung. Die erste Rolltreppen-Party Deutschlands ging auch auf die Kappe von Menke und Booke.

Das schönste an seinem Job? „Kaufhäuser sind ein Treffpunkt und Marktplatz in der Stadt. Der Faktor Mensch, ob als Kunde oder Mitarbeiter, ist das wichtigste in dem Beruf.“

Die Kritik die er als LMK-Geschäftsführer und Mitglied der Eutiner Wirtschaftsvereinigung zu Ohren bekam, „wir, der große Hai, der die anderen Fische im Meer auffrisst“, hält Booke für „Quatsch“: „Große Häuser wie unseres sind ein Magnet in einer Kleinstadt wie Eutin, aber ohne die Fachgeschäfte ringsrum funktioniert eine Innenstadt auch nicht. Wir sind gegenseitig aufeinander angewiesen“, sagt Booke. Ähnlich halte er das mit den Kaufleuten im Gewerbegebiet, „Die Stadt muss insgesamt attraktiv sein, darf sich aber nicht kannibalisieren“.

Weil er sich künftig darüber weniger Gedanken machen muss, nutzt er seine neue Freizeit für einen Schnupperkurs zum Segeln, „den Gutschein hat mir meine Frau im letzten Jahr zu Weihnachten geschenkt“, den Jahreswechsel will er mit Freunden in den Bergen feiern und „meine Frau und ich reisen sehr gerne, da gibt’s noch einiges zu sehen“, sagt Booke.