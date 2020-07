In der Plöner Schlossgärtnerei : Der etwas andere „Freischütz“

Armin Diedrichsen und das fidele Blasquartett zeigen „Die Moritat vom glücklosen Jagdgesellen Max und seiner treuen Braut Agathe“

von Michael Kuhr

20. Juli 2020, 14:43 Uhr

Plön | „Der Freischütz“ oder – „Die Moritat vom glücklosen Jagdgesellen Max und seiner treuen Braut Agathe“ wird am morgigen Mittwoch, 22. Juli, ab 18 Uhr in der Alten Schlossgärtnerei im Plöner Schlossgebiet aufgeführt. Der Erzähler und Sänger Armin Diedrichsen wird durch „Das fidele Blasquartett“ bei Webers romantischen Oper in amüsanter Kurzfassung unterstützt.

Nicht immer original aber immer originell und mit allem, was dazugehört: Kugelgießen, Jungfernkranz und Jägerchor. Es knallt und schallt und erklingt ein fröhliches „Johotralala!“. Es spielen Martin Karl-Wagner (Flöte), Kati Frölian (Klarinette), Hagen Sommerfeldt (Horn) und Wolfgang Dobrinski ( Fagott).

Armin Diedrichsen arbeitete nach der Ausbildung zum Opernregisseur als Dramaturg, Ausstellungsmacher, Schauspieler und Kulturmanager, bevor er als Musikjournalist tätig wurde. Als Darsteller des Ernst-Deutsch-Theaters und der opera stabile der Hamburgischen Staatsoper war Diedrichsen gleichzeitig Autor, Produzent und Interpret.

„Das fidele Blasquartett“ besteht seit 2011 und spielt neben originalen Werken für diese Besetzung auch gern Bearbeitungen bekannter Opern. Mit seinem Programm „Eine kleine Lachmusik“ war das Quartett seit 2015 auf vielen Bühnen in Schleswig-Holstein zu erleben.

Eintritt kostet 20 Euro, Vorverkauf, Bestellung und Auskünfte in den Tourist Informationen Plöner (Tel. 04522/50950) und Eutin (Tel. 04521/709734) sowie im musicbuero crescendo (Tel & Fax 04521/74528, eMail: service@musicbuero.de). Einlass und Konzertkasse ab 17.30 Uhr. Hans Jäckel, frei verwendbar