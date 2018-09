Der erste und der neue Landespolizeidirektor

Generationentreffen: Bei der Amtseinführung von Michael Wilksen war sein Vorbild, Gerd Pietsch (81), anwesend.

von Achim Krauskopf

17. September 2018, 10:36 Uhr

Unter den Ehrengästen, die Freitag die Einführung von Michael Wilksen bei in sein neues Amt als Landespolizeidirektor verfolgten, war Gerd Pietsch, der mit dem Festakt besondere persönliche Erinnerungen verband: Der 81-Jährige war der erste Polizist, der 1987 das neu geschaffene Amt des Landespolizeidirektors übernommen hatte. „Meine Amtseinführung vor 31 Jahren fand ebenfalls im großen Speisesaal der damaligen Bereitschaftspolizeiabteilung statt – und fast exakt am selben Tag wie die von Michael Wilksen“, erinnert sich der angesehene Eutiner Pensionär.

Der ehemalige Innenminister Karl Eduard Clausen (CDU, 1983 bis 1988) war es, der Pietsch vor mehr als drei Jahrzehnten zum ranghöchsten Polizisten in Schleswig-Holstein ernannte. Zu diesem Zeitpunkt war Wilksen 27 Jahre alt und in seinem neunten Dienstjahr als Polizist. „Da hatte ich gerade mein Studium in Altenholz abgeschlossen, war zum Polizeikommissar befördert worden und als Zugtruppführer in die 1. Hundertschaft zurückgekehrt“, berichtet der 58-jährige Wilksen.

Bis zu seiner Pensionierung 1997 stand Gerd Pietsch als oberster Chef an der Spitze der Landespolizei, bevor ihm Bernd Woesner (Zarnekau), später Wolfgang Pistol (Klingberg) und Burkhard Hamm (Eutin) folgten. Es sei sein ausdrücklicher Wunsch gewesen, dass Gerd Pietsch bei seiner Amtseinführung dabei sein solle, sagt Michael Wilksen. „Pietsch hat mir zu einem Amtseintritt auch einen sehr netten Brief geschrieben. Ich habe ihn während seiner aktiven Zeit nur von der Ferne wahrnehmen dürfen. Erst nach seiner Dienstzeit sind wir uns immer mal wieder begegnet“, sagt Wilksen.

Die ruhige und unaufgeregte Art des pensionierten Polizeichefs, aber auch eine immer auf den Punkt gebrachte Beurteilung habe nicht nur er immer besonders geschätzt. Schon damals habe Gerd Pietsch als eher modern gegolten und sei stets auf eine Bürgerpolizei ausgerichtet gewesen, erinnert sich Wilksen.

Vom Festakt in der PD AFB zeigte sich Gerd Pietsch beeindruckt. „Es war eine angemessene Amtseinführung mit einer gelungenen Rede von Innenminister Hans-Joachim Grote.“