Eutin : Der Ärztliche Direktor ist an der Sana-Klinik ein zusätzliches Amt

Seit diesem Monat ist Dr. Franz Hartmann Ärztlicher Direktor der Eutiner Sana-Klinik. Der 61-Jährige gehört seit 2008 dem Haus an.

von Juliane Kahlke

23. Juli 2019, 16:49 Uhr

Eutin | Der Ärztliche Direktor der Sana-Klinik Eutin heißt seit Anfang Juli Dr. Franz Hartmann. Der Privatdozent und Kardiologe gehört seit 2008 der Klinik an. Der 61-Jährige tritt als Ärztlicher Direktor die Nachfolge von Dr. Bertram Illert an, der im Frühjahr nach Lübeck wechselte.

Das Amt zusätzlich zur eigentlichen Arbeit auszuüben, ist nach Aussage Hartmanns in kleinen Häusern möglich. Denn der Ärztliche Direktor sei für einige Vorgaben wie der Garantie medizinischer Qualität oder im Bereich von Strahlenschutz und Klinik-Hygiene nötig. Ansonsten sei es ein Amt mit repräsentativen und organisatorischen Aufgaben, sagt der Chefarzt der „Inneren II“.

Dr. Franz Hartmann begann 2008 als Oberarzt in der Kardiologie und internistischen Intensivmedizin der Eutiner Klinik. Der Herzspezialist stammt aus Süddeutschland und studierte in München. 1996 bis 2008 arbeitete der Familienvater als Oberarzt an der Kardiologischen Uniklinik Lübeck und leitete zum Schluss das Herzkatheterlabor. „Die Arbeit mit den Händen gefällt mir besonders gut.“

Die Sana-Klinik Eutin hat 87 Ärzte, davon 26 in der Inneren Medizin. In der Pflege sind es nach Angabe von Personalleiter Sönke Arendt 156 Vollzeitkräfte.