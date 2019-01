Malente : Der 10 000. Fahrgast

Die Fahrgastzahlen des Bürgerbusses wachsen.

von Achim Krauskopf

18. Januar 2019, 12:56 Uhr

Malente | Der Bürgerbus Malente rollt von einem Meilenstein zum nächsten: Als Elsa Möller am Freitagmorgen (18. Januar) in Rachut in den Bus einsteigen wollte, wurde sie vom Vereinssprecher Michael Winkel und Fahrdienstleiter Wilhelm Cubasch mit einem Blumenstrauß und der Nachricht überrascht, dass sie der 10 000. Fahrgast ist. Elsa Möller gehört zu den regelmäßigen Fahrgästen. Vor zwei Jahren, am 9. Januar 2017, war der Bürgerbus in Betrieb gegangen. Nach einem Jahr hatte er 4402 Fahrgäste, nach etwas mehr als zwei Jahren wurde nun die Marke 10 000 erreicht.