„Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms wurde Sonntag in der Eutiner Michaeliskirche ausgeführt

Avatar_shz von shz.de

11. November 2019, 16:28 Uhr

Eutin | „Denn sie sollen getröstet werden.“ Diese Botschaft hat für Antje Wissemann den Ausschlag gegeben, „Ein deutsches Requiem“ für Chor und Soli von Johannes Brahms am Sonntag in der Michaeliskirche zur Aufführung zu bringen. Das Werk ist den Lebenden gewidmet, also keine Totenmesse der eigentlichen Bedeutung, und trotzt in seinem Überschwang dem Schrecken des Todes.

Der Text ist aus verschiedenen Bibelstellen zusammengestellt und dieses Zusammenwirken von Text und großer Musik faszinierte Wissemann. Dazu kam die Freude und Herausforderung, das anspruchsvolle kirchenmusikalische Chorwerk einzustudieren und aufzuführen. Dass ihr das gelungen ist, bekundeten mehrere hundert Zuhörer, nachdem nach Verklingen des letzten Tons minutenlang Stille war in der Kirche.

Weich und leise begannen die beiden Chöre mit dem „Selig sind, die da Leid tragen“. Die Eutiner Kantorei hat den Vokalkreis Plön mit in die Aufführung genommen, da das Orchester schon 42 Mitglieder hat. Für einen ausgewogenen Klang waren mehr als die 56 Mitglieder der Kantorei nötig, sodass das fehlende Drittel an Sängern vom Plöner Vokalkreis gestellt wurde. Einstudiert hat Kirchenmusikdirektor Henrich Schwerk das Werk mit den Plönern, bevor Antje Wissemann weitere zwölf Stunden mit beiden Chören probte. Die Zusammenarbeit mit Schwerk ist besonders fruchtbar; ist es den beiden doch gelungen, das Internationale Bachfest für 2023 nach Eutin zu holen.

Aber schon jetzt zeigte sich, wie gut die Chöre zusammen singen. Ein zartes Piano ist im Chorklang nicht leicht umzusetzen, gelang den Sängern aber ebenso überzeugend wie das häufige Fortissimo des Requiems, das besonders strahlend im Eingangschor bei „Denn sie sollen getröstet werden“ aufleuchtete und später sehr kraftvoll musikalisch „Tod, wo ist dein Stachel?“ fragte. Dass nicht jeder Einsatz präzise war, fiel nicht ins Gewicht. Mit den Solisten hat Antje Wissemann eine gute Wahl getroffen. Der Bariton Tobias Berndt, der bei so namhaften Meistern wie Friedrich Fischer-Dieskau und Thomas Quasthoff lernte, war zwar in der Tiefe nicht immer kraftvoll, dafür aber in allen anderen Lagen ausdrucksstark und warm. Dem hellen, sauberen Sopran von Magdalene Harer fehlte ein wenig Leichtigkeit, aber auch sie überzeugte mit ihrer klaren Stimme und zeigte mit ihrer teils dunklen Färbung ihr großes Stimmvolumen.

Mit der Hannoverschen Hofkapelle hat Wissemann schon zusammengearbeitet, bevor sie nach Eutin kam und ihr Können hat das Ensemble bereits beim Weihnachtsoratorium im vergangenen Jahr unter Beweis gestellt. Dieses Jahr kam es in der Besetzung mit zwei Harfen, die Brahms mindestens vorsieht.

Es ist die dritte Aufführung der Eutiner Kantorei unter Antje Wissemann. Der begeisterte, lang anhaltende Applaus des Auditoriums und die dankbaren persönlichen Bemerkungen Einzelner nach der Aufführung zeigen, dass sie in Eutin angekommen ist.