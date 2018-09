Eutin : Denkmalschutz-Plakette für „Visitenkarte des Bataillons“

Das Offizierscasino ist das einzige denkmalgeschützte Haus der Rettberg-Kaserne. Und nun auch offiziell.

von Alexander Steenbeck

17. September 2018, 17:50 Uhr

Offiziell ist es bereits seit rund zehn Jahren, nun aber auch offen sichtbar: Das Offizierscasino des Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“ an der Oldenburger Landstraße ist ein eingetragenes Denkmal. Landeskonservator Dr. Michael Paarmann hat gestern dem Kommandeur Oberstleutnant Tobias Aust eine entsprechende Plakette überreicht und das Gebäude gewürdigt. „Das Offizierscasino ist die Visitenkarte des Bataillons. Es repräsentiert eine stolze, traditionsreiche Geschichte“, sagte Paarmann.

Die Einstufung als Denkmal sei nicht von ungefähr gekommen. „Die Baugestaltung gab Anlass genug, es als wertig und denkmalwürdig einzustufen“, sagte der Kieler Denkmalpfleger. Das 1913-15 errichtete Gebäude spiegele das kaiserliche Bauen in Kasernen sehr gut wider. Und Eutin sei wahrscheinlich die letzte Kaserne, die im wilhelminischen Stil errichtet wurde. „Da hat Eutin einen gewissen Alleinstellungswert“, sagt Paarmann.

Es ist das einzige Gebäude der Rettberg-Kaserne, das unter Denkmalschutz steht. Und das immer noch so genutzt wird, wie es einst geplant wurde. Im Innern ist es weitgehend im Originale erhalten; Details wie Holzparkett-Fußböden, Stuck-Kassettendecken und alte Treppenläufe seien bemerkenswert. „Wir wünsche mir, dass es dem Bataillon erhalten bleibt“, sagte Paarmann. Denn bereits 2009 hatte es Überlegungen gegeben, in der Rettberg-Kaserne ein sogenanntes Trio-Gebäude neu zu errichten, in dem Mannschaften und Offiziere gemeinsam Betreuungseinrichtungen nutzen könnten. Das hätte aber das Ende des Casinos bedeutet, gegen das sich unter anderem die SPD-Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn und Johannes Kahrs eingesetzt hatten. Es kam anders, das Casino blieb Teil des Kasernen-Areals. Jedoch: „Wir warten seit zehn Jahren auf die Sanierung“, sagte Aust. Denn trotz Bauboom in der Kaserne: „Es wurde zu wenig gemacht in der Vergangenheit“, sagte der Kommandeur und wies auf erste Schäden am Gebäude hin. „Der Handlungsbedarf ist da“, stellte Aust klar und hofft auf eine Grundsatzentscheidung des Bundesverteidigungsministeriums. Denn die Aufklärer stehen zu ihrem „Club“, wie das Casino intern heißt, in dem sich alle Dienstgrade – und auch Zivilisten – begegnen können. Zukünftig ist ein Anbau angedacht, der die „bauliche Seele des Bataillons“, so Aust, für auch für private Feiern öffnen solle – als Begegnungsstätte außerhalb der Kaserne.