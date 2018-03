Denkbare Ziele für einen Osterspaziergang

von Achim Krauskopf

28. März 2018, 11:40 Uhr

Osterfeuer, Ostereiersuche und Spaziergänge sind vermutlich die beliebtesten Beschäftigungen über die Ostertage. Reizvolle Ziele für Spaziergänge könnten auch Märkte sein, von denen es in der Region über Ostern einige gibt.

In Eutin findet in den Schlossterrassen der 1. Eutiner Handgemacht-Kunsthandwerkermarkt statt: Sonnabend bis Montag jeweils 10 bis 18 Uhr.

Im Jagdschlösschen am Ukleisee in Sielbeck gibt es Sonntag um 17 Uhr ein Überraschungsprogramm von Wagners Salonquartett unter dem Titel „Musik a la carte“. Und um 11.30 Uhr beginnt Ostersonntag in Eutin an der Tourist-Info am Markt ein Stadtrundgang durch Eutin. Neben Grunddaten zur Einordnung und wahren und wahrscheinlichen Geschichten zum „Gefühl geben“ gibt es am Ende der Tour einen Überblick vom Wasserturm aus, der regulär erst im Mai geöffnet wird. Die Tour dauert rund 90 Minuten und kostet für Erwachsene fünf Euro.

Zu einem Osterspaziergang entlang der Grömitzer Promenade laden dieses Jahr zahlreiche Kunsthandwerker aus Grömitz und der näheren Umgebung von Ostersamstag bis Ostermontag ein.

Von heute bis Ostermontag heißt es auf dem Scharbeutzer Seebrückenplatz „Ostern unplugged“: viel Musik, internationale Küche, Kunsthandwerk im angrenzenden Kurpark gehören zum Programm. Sonnabend und Sonntag bietet das Team vom „Spaßmobil“ außerdem verschiedene Mitmachaktionen für Familien mit Kindern an.

Ein österlicher Markt des Gewerbevereines findet Sonnabend, 31. März, von 9 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz von Neustadt statt. Mittelpunkt bildet wieder ein riesiges Ei, das mit 4000 gefärbten Eier dekoriert ist. Die werden ab 9 Uhr zugunsten des Vereins „Beistand am Lebensende“ verkauft.