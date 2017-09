Demo für den Bau von Radwegen

vergrößern 1 von 1 Foto: Dobkowitz 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 18.Sep.2017 | 00:31 Uhr

Auf 250 Teilnehmer schätzten Veranstalter und Polizei die Beteiligung der Fahrrad-Demonstration für den Bau von Radwegen entlang von Landesstraßen gestern in Schönwalde. Der Gemeindebeirat „Schönwalde aktiv“ hatte dazu aufgerufen, mit einem Fahrradkorso entlang der Landesstraße 216 von Schönwalde nach Altenkrempe auf die Gefahren für Radfahrer im Überlandverkehr aufmerksam zu machen.

Das Ziel, den Verkehr an diesem Tag zu entschleunigen, erreichten die Radfahrer. „Was ist das hier für eine Bekloptenveranstaltung?“, entfuhr es einem der aufgebrachten Autofahrer, der sich an diesem Sonntagvormittag hinten anstellen musste und auf den acht Kilometern einige Minuten verlor. Die Polizei, die den 650 Meter langen Korso mit zwei Streifenwagen und zwei Motorrädern sicherte, verhängte ein Überholverbot und bremste auch den Verkehr auf der Gegenfahrbahn ein. Bei einer Zwischenkundgebung auf halber Strecke wurden die Wartenden durchgewinkt.

Unter den Demonstranten fanden sich auch zahlreiche Gemeindevertreter und der Bundestagskandidat der Grünen, Jakob Brunken. Schönwaldes Pastor Dr. Arnd Heling hatte den Gottesdienst verkürzt und als Auftakt der Aktion gestaltet, um dann auch selbst aufs Rad zu steigen und so die Unterstützung der Kirche zu demonstrieren. In Altenkrempe schlossen sich der Demonstration noch Mitglieder des TSV Neustadt an, die wie alle anderen auch, bei der Rückkehr in Schönwalde Kaffee und Kuchen als Stärkung erwartete. Das Senioren- und Pflegeheim Strunkeit backte dazu 200 Laugenbrezeln und kochte Kaffee.

Hans Peter Zink, Amtsvorsteher des Amtes Ostholstein-Mitte und Bürgermeister von Altenkrempe, erinnerte sich vor dem Start in Schönwalde an zwei Jahrzehnte Diskussion um den Bau eines Radweges an der L216. Zur Jahrhundertwende habe eine Strukturanalyse den Bedarf an Radwegen gezeigt. Es dürfe nicht sein, dass touristische Attraktionen im Hinterland, wie etwa der Bungsberg nicht mit dem Rad erreichbar seien. Es reiche nicht sich nur Gedanken zu machen und dann 95 Prozent der Infrastrukturmittel in den Straßenbau zu investieren. Für seine Forderung nach Gleichstellung von Rad- und Autoverkehr erntete Zink Applaus. Er schätze die Strecke Schönwalde-Altenkrempe, auf der täglich zwischen fünf- und sechstausend Fahrzeuge verkehren als lebensgefährlich ein. Es müsse wohl wirklich erst etwas passieren, bevor etwas geschehe. Zustimmung gab es mit einem Konzert aus Fahrradklingeln für seinen Hinweis, dass mit den Kosten für die Hinterlandanbindung der Fehmarnbelt-Querung ein ausgebautes Radwegenetz in ganz Ostholstein realisierbar wäre. Den Demonstranten rief er zu: „Wir zeigen heute Stärke für den Ausbau von Radwegen.“

Auch Veranstalter Andreas Schulenburg machte seinem Ärger über die bestehende Situation für Radfahrer Luft. Die Strecke nach Altenkrempe fahre er selbst regelmäßig und erlebe am eigenen Leib, wie man sich Radfahrer fühlt. Weil der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten und trotz Gegenverkehr überholt werde, komme es immer wieder zu Gefahrensituationen. „Die Gesellschaft befinde sich in Sachen Mobilität im Wandel“, sagte Schulenburg der auch aus dem aktuellen Koalitionsvertrag zitierte. Dort heißt es: „wir werden Schleswig-Holstein fahrradfreundlich gestalten.“ Darüber habe er mit dem Landtagsabgeordneten Peer Knöfler (CDU) ein langes Telefonat geführt und die Zusage erhalten, dass sich dieser in Kiel erneut für den Bau einsetzen werden. Zuvor wolle er jedoch Hintergründe erfahren. Schulenburg forderte: „Schönwalde braucht endlich Radwege und zwar jetzt.“

Schönwaldes Bürgermeister Hans-Alfred Plötner pflichtete ihm bei. Er selbst habe in Kiel zwei Anläufe unternommen, den bereits fertig geplanten Radweg nach Lensahn endlich zur Umsetzung zu bringen, da Schüler, Badegäste und Touristen ihn wünschen. Sein Eindruck: „Als wir raus waren, gingen die Akten in den Papierkorb.“